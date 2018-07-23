Alunos e amigos lamentam perda do professor José Antônio Pignaton

Pátio do Leonardo da Vinci: escola em Santa Lúcia, Vitória, foi fundado por José Augusto Pignaton e outros professores em 1990 Crédito: Colégio Leonardo da Vinci/Divulgação

morte do professor e empresário José Antônio Pignaton , neste domingo (22), pegou de surpresa amigos, familiares e a comunidade escolar. Nas redes sociais, ex-alunos fizeram questão de demonstrar carinho e admiração por Pig, como era carinhosamente chamado. Quem conviveu com o fundador do Centro Educacional Leonardo da Vinci fez questão de destacar a sabedoria, a humanidade e o comprometimento com a educação.

Mentor de uma escola, de um modelo educacional, visionário! É uma grande perda, escreveu Anna Luisa Berriel.

O editor do Caderno Dois de A GAZETA, Rafael Braz, estudou no colégio Leonardo da Vinci entre 1995 e 1997, e contou que Pignaton tinha perfil de paizão entre os alunos.

Ele sempre estava envolvido com tudo na escola, sabia o nome de todos, tratava todo mundo igual. Acompanhava o desempenho e cobrava, lembrou.

EXCELÊNCIA

O secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, destaca que Pignaton sempre teve profundo comprometimento com a educação no Espírito Santo.

Foi um visionário, um dos precursores do modelo educacional em tempo integral no Estado. Defensor da educação de excelência, foi um grande apoiador da implantação do programa Escola Viva. Em vários momentos compartilhei ideias sobre educação com Pignaton, que sempre demonstrou o desejo de que a educação pública trilhasse os caminhos da melhoria de qualidade, disse, em nota, ao enviar sentimentos a familiares e amigos do professor.

O professor Cesário, amigo de Pignaton há quatro décadas, também lamentou a perda. Tive o grande privilégio de conviver com Pignaton por 43 anos. Ele foi o meu mestre, meu pai, meu irmão, meu amigo. Durante todos esse anos tivemos um relacionamento diário e de muito companheirismo. A ele minha admiração e gratidão pelo ser humano que era. Vai ser muito difícil aceitar essa perda, disse.

José Antônio Pignaton, foi o fundador do Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Arquivo / AG

REDES SOCIAIS

Vera Koehler Gurtler Homem de garra !!!! Grande visionário!!!! Grande professor!!! Que o Espírito Santo de Deus conforte e console a família.

Débora Bressiane Grande homem de visão! Que Deus conforte o coração da família e que Deus o receba em seus braços.

Anna Luisa Berriel Mentor de uma escola, de um modelo educacional, visionário! É uma grande perda.

Maria Angela Dos Santos Meus sentimentos!!! Grande professor de Química orgânica. Um gênio.

Keko Sinclair Um professor extraordinário que tive quando estudei no Colégio Nacional. Mais uma grande perda.

Maura Kale Meu professor na adolescência! Vá em paz.

Liliane Da Silva Pimentel Grande perda... Vai com Deus, professor Pignaton. Foi meu professor de química no cursinho. Deus há de confortar todos os familiares!

Rosilene Barros Grande professor... Que Deus possa consolar toda a família e amigos...

Walnei Almeida Grande perda, foi divisor de águas no ensino de Vitória.

Luiz Carlos Almeida Um lutador pelo ensino no Estado.

Edvaldo Antonio Tres Professor, educador, administrador e um excelente formador de opinião. Nos dava força a buscar nossos sonhos.

Wania Orseti Tive o privilégio de ser aluna desse excelente professor no pré-vestibular. Grande perda! Meus sentimentos à família.

TRISTEZA

Perdi um amigo de 44 anos, um irmão mais velho, meu tutor profissional. Eu estou arrasado. Juarez Campos, Chef e professor de química

FORMAÇÃO

Pignaton foi um defensor da educação de qualidade. Um professor dedicado e responsável pela formação de gerações de capixabas.

HARTUNG E LUCIANO REZENDE DECRETAM LUTO

José Antônio Pignaton foi um defensor da educação de qualidade. Um professor dedicado e responsável pela formação de gerações de capixabas. Fundou, junto com a sua esposa Maria Helena, o colégio Leonardo da Vinci, que introduziu importantes inovações na educação do nosso Estado. Recebo a notícia de seu falecimento com tristeza, diz o comunicado enviado pelo governador.

Amigo pessoal do professor, Rezende tinha Pignaton como conselheiro e membro Comitê de Gestão e Inovação da Prefeitura de Vitória. Um sábio, uma pessoa que, em momentos difíceis, sempre tinha uma palavra de saída, de alternativa. Era uma pessoa que eu consultava quase que semanalmente em relação a pontos importantes da cidade, de decisões de governo, afirmou o prefeito.

Rezende destacou a importância de Pignaton para a educação: Decretei luto oficial na cidade porque o Pignaton é um capixaba que elevou o patamar do Espírito Santo, principalmente na área de educação. E concluiu: vai fazer muita falta e está nos causando muita dor, tristeza e saudade.

TRAJETÓRIAS E REALIZAÇÕES

Família

José Antônio Pignaton era de João Neiva e tinha 69 anos. Casado com Maria Helena, o professor deixa dois filhos e quatro netos.

Formação

Formado em Farmácia e Bioquímica, foi professor de cursinhos de pré-vestibular da Grande Vitória. Era sócio dos colégios Darwin e Leonardo da Vinci.

Escola

Fundou o colégio Leonardo da Vinci em 1990, com a esposa e outros professores. A escola logo se caracterizou pelo modelo inovador de educação.

Conselheiro