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Durante experimento

Aluno fica ferido em laboratório de produção de cerveja do Ifes

Jovem fazia um experimento no laboratório de produção de cerveja artesanal. Ele teve ferimentos leves, mas passa bem

Publicado em 13 de Março de 2020 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 16:12
Princípio de incêndio aconteceu dentro do laboratório de produção de cerveja artesanal Crédito: Reprodução/Google Maps
Um estudante ficou ferido após um princípio de incêndio dentro de um laboratório de pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (13).  De acordo com a instituição, ele passa bem.
O princípio de incêndio aconteceu durante um experimento de pesquisa no laboratório de produção de cerveja artesanal. Segundo o Ifes, o fogo foi rapidamente controlado. 
Aluno fica ferido em laboratório de produção de cerveja do Ifes
O estudante, que participava do experimento, teve ferimentos leves e recebeu os primeiros socorros no Campus. Logo depois ele foi encaminhado para o hospital. 

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O Corpo de Bombeiros foi acionado pela instituição. Porém, segundo a Corporação, as chamas já estavam controladas pelos próprios funcionários. 
Por meio de nota, o Ifes informou que "por precaução, os bombeiros foram chamados para verificar se houve vazamento de gás no laboratório a fim de garantir a segurança dos alunos e servidores. Salientamos que todas as medidas de segurança foram tomadas e que não existem problemas estruturais que possam comprometer a segurança no uso dos laboratórios e não houve interrupção das aulas". 

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