Princípio de incêndio aconteceu dentro do laboratório de produção de cerveja artesanal Crédito: Reprodução/Google Maps

em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (13). De acordo com a instituição, ele passa bem. Um estudante ficou ferido após um princípio de incêndio dentro de um laboratório de pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (13). De acordo com a instituição, ele passa bem.

O princípio de incêndio aconteceu durante um experimento de pesquisa no laboratório de produção de cerveja artesanal. Segundo o Ifes, o fogo foi rapidamente controlado.

Your browser does not support the audio element. Aluno fica ferido em laboratório de produção de cerveja do Ifes

O estudante, que participava do experimento, teve ferimentos leves e recebeu os primeiros socorros no Campus. Logo depois ele foi encaminhado para o hospital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela instituição. Porém, segundo a Corporação, as chamas já estavam controladas pelos próprios funcionários.