Um estudante ficou ferido após um princípio de incêndio dentro de um laboratório de pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (13). De acordo com a instituição, ele passa bem.
O princípio de incêndio aconteceu durante um experimento de pesquisa no laboratório de produção de cerveja artesanal. Segundo o Ifes, o fogo foi rapidamente controlado.
Aluno fica ferido em laboratório de produção de cerveja do Ifes
O estudante, que participava do experimento, teve ferimentos leves e recebeu os primeiros socorros no Campus. Logo depois ele foi encaminhado para o hospital.
O Corpo de Bombeiros foi acionado pela instituição. Porém, segundo a Corporação, as chamas já estavam controladas pelos próprios funcionários.
Por meio de nota, o Ifes informou que "por precaução, os bombeiros foram chamados para verificar se houve vazamento de gás no laboratório a fim de garantir a segurança dos alunos e servidores. Salientamos que todas as medidas de segurança foram tomadas e que não existem problemas estruturais que possam comprometer a segurança no uso dos laboratórios e não houve interrupção das aulas".