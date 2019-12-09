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Aluno autista é agredido com soco na boca em escola na Serra

Agressão ocorreu na última semana, no Colégio Estadual de Ensino Fundamental Francisco Alves Mendes, em Cidade Continental. Agressor foi suspenso e transferido de turno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 18:52

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 18:52

A agressão ao aluno autista ocorreu no colégio estadual Francisco Alves Mendes, na Serra Crédito: Reprodução/Google Maps
Sala de aula é lugar para se aprender, mas um aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental Francisco Alves Mendes, mais conhecida como Chico Mendes, localizada na Avenida Ho Shi Min, no bairro Cidade Continental, no Setor Ásia, na Serra, protagonizou cenas de desrespeito e violência contra um colega de classe ao desferir intencionalmente um soco no rosto do jovem, que é portador de autismo, conforme confirmado pela Secretaria de Estado de Educação.
A agressão ocorreu na última semana, foi gravada por um outro aluno e, posteriormente, postada nas redes sociais, onde rapidamente se espalhou. No vídeo, o estudante autista não esboça reação ao ser agredido e outro aluno, além do agressor, riem do jovem. O vídeo não será divulgado aqui por respeito ao aluno. A reprodução da imagem foi distorcida por se tratar de menores de idade.

PUNIÇÃO

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (Sedu), o aluno responsável por desferir o soco foi suspenso por um período e também transferido de turno na escola, conforme previsto no Regimento Comum das Escolas. A Sedu informou ainda que o colégio estadual, através da direção, reforçou as orientações em relação ao bom convívio e também dialogou com os respectivos alunos e responsáveis envolvidos.

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