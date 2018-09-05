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Previsão

Alerta de ventos fortes em 40 cidades do Espírito Santo

O Inmet alerta que qualquer situação de risco a população deve acionar a Defesa Civil, no número 199
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 21:52

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 21:52

Alerta de ventania para cidades do ES Crédito: Reprodução | Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (4), um alerta de ventos fortes para 40 cidades do Espírito Santo. O alerta é válido até as 6 horas de quarta-feira (4).
O Inmet alerta que qualquer situação de risco a população deve acionar a Defesa Civil, no número 199.
> Chuva de granizo atinge cidades no interior do Espírito Santo
CONFIRA AS CIDADES QUE RECEBERAM O ALERTA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Serra
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha

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