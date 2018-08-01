Alerta de chuvas intensas para 54 cidades do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia () emitiu nesta terça-feira (31) um alerta de chuvas intensas, em grau de severidade 'perigo potencial', para 54 cidades do. O acumulado depode chegar a 50 mm. Há previsão também de ventos intensos com velocidade de 40 a 60 km/h. O alerta é válido até as 10 horas de quarta-feira (1).