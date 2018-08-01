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Previsão do tempo

Alerta de chuvas intensas para 54 cidades do Espírito Santo

Há previsão também de ventos intensos com velocidade de 40 a 60 km/h. O alerta é válido até as 10 horas de quarta-feira (1)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 21:15

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 21:15

Crédito: Reprodução | Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (31) um alerta de chuvas intensas, em grau de severidade 'perigo potencial', para 54 cidades do Espírito Santo. O acumulado de chuva pode chegar a 50 mm. Há previsão também de ventos intensos com velocidade de 40 a 60 km/h. O alerta é válido até as 10 horas de quarta-feira (1).
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De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Em caso de necessidade, o Inmet pede que a população entre em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, ou com o Corpo de Bombeiros, no número 193.

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