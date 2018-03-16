Alerta de chuvas intensas para 51 cidades do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na tarde desta sexta-feira (16) um alerta de chuva intensa e ventos fortes até sábado (17) para cidadesdas regiões Metropolitana, Sul e Centro-Oeste do Espírito Santo
O alerta foi divulgado às 15h25 desta sexta (16) e, segundo o Instituto, é válido até as 9h deste sábado (17). Segundo o aviso, pode haver chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. (veja no final da publicação a lista das cidades que podem ser afetadas)
O órgão ressalta, contudo, que o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é baixo.
Por conta dos fortes ventos, que sopram as nuvens em direção à Grande Vitória, existe uma pequena possibilidade de chover em Cariacica, Vitória, Vila Velha e Serra durante o domingo (18).