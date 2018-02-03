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Alerta

Alerta de chuvas intensas no ES permanece até segunda-feira

A partir do domingo (04), a Região Metropolitana de Vitória, apresentará uma condição propícia a precipitações intensas em curto período de tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 21:56

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 21:56

Alerta de chuva intensa e alagamento Crédito: Reprodução/ Inpe
O Espírito Santo permanece em estado de atenção por conta da possibilidade de fortes chuvas e alagamentos pelo menos até a próxima segunda-feira (5). Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os próximos dias serão de muita instabilidade e condição de tempo propícia para chuvas persistentes, por vezes intensas, e que poderão resultar em acumulados expressivos.
Segundo o alerta emitido pelo órgão, entre a sexta-feira (02) e o sábado (03), a faixa entre o litoral sul da Bahia, leste de Minas Gerais e centro-norte do Espírito Santo apresentarão condições propícias para grandes volumes acumulados.
> Em 4 dias, cidades do ES já acumulam chuva esperada para todo o mês
A partir do domingo (04), o centro-sul do Espírito Santo, incluída a Região Metropolitana de Vitória, apresentarão uma condição propícia a precipitações intensas em curto período de tempo.
De acordo com o Inpe, os capixabas devem acompanhar a previsão do tempo com mais frequência e acionar a Defesa Civil municipal caso estejam em locais de risco.

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