Alerta de chuvas intensas no ES permanece até segunda-feira

Alerta de chuva intensa e alagamento Crédito: Reprodução/ Inpe

O Espírito Santo permanece em estado de atenção por conta da possibilidade de fortes chuvas e alagamentos pelo menos até a próxima segunda-feira (5). Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os próximos dias serão de muita instabilidade e condição de tempo propícia para chuvas persistentes, por vezes intensas, e que poderão resultar em acumulados expressivos.

Segundo o alerta emitido pelo órgão, entre a sexta-feira (02) e o sábado (03), a faixa entre o litoral sul da Bahia, leste de Minas Gerais e centro-norte do Espírito Santo apresentarão condições propícias para grandes volumes acumulados.

A partir do domingo (04), o centro-sul do Espírito Santo, incluída a Região Metropolitana de Vitória, apresentarão uma condição propícia a precipitações intensas em curto período de tempo.