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Com rajadas de vento

Alerta de chuva forte no Estado nesta quinta

A temperatura deve variar de 28°C a 16°C em todo o Espírito Santo

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 10:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 10:06
A formação de nuvens chamou a atenção de moradores da Grande Vitória no fim da manhã de ontem. Em Vila Velha, foi possível ver a formação do fenômeno nuvem rolo, relacionado ao encontro de massas de ar de diferentes tipos Crédito: Caio Castro Alves/foto leitor
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva forte para o Espírito Santo. A previsão é que nesta quinta-feira (12) ocorram pancadas de chuvas e rajadas de vento em todas as regiões.
Apesar dos raios que atingiram, sobretudo, a região Norte entre a noite da última terça-feira e madrugada desta quarta (11), não há previsão no alerta divulgado de que mais descargas elétricas caiam sobre o Estado. A temperatura deve variar de 28°C a 16°C em todo o Espírito Santo. Já Grande Vitória o termômetro fica entre 21°C e 29°C.

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