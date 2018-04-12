Alerta de chuva forte no Estado nesta quinta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva forte para o Espírito Santo. A previsão é que nesta quinta-feira (12) ocorram pancadas de chuvas e rajadas de vento em todas as regiões.
Apesar dos raios que atingiram, sobretudo, a região Norte entre a noite da última terça-feira e madrugada desta quarta (11), não há previsão no alerta divulgado de que mais descargas elétricas caiam sobre o Estado. A temperatura deve variar de 28°C a 16°C em todo o Espírito Santo. Já Grande Vitória o termômetro fica entre 21°C e 29°C.