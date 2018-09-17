Albuíno Azeredo será enterrado com honrarias de chefe de Estado

Desde às 17 horas deste domingo (16), o corpo de Albuíno está sendo velado na Assembleia Legislativa, em Vitória. Segundo a filha do ex-governador, Ana Flávia Azeredo, neste sábado (16) ela teve a informação de que o pai estava reagindo bem ao tratamento, e que os médicos iriam retirar o respirador mecânico, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Albuíno, segundo a filha, chegou a passar por um procedimento de reanimação pelos médicos, mas não resistiu.