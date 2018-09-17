Albuíno Azeredo será enterrado com honrarias de chefe de Estado

O ex-governador do Espírito Santo Abuíno Azeredo, que faleceu na manhã deste domingo (16), será sepultado na manhã desta segunda-feira (17) em um cemitério na Ponta da Fruta, em Vila Velha. O enterro acontecerá com as honrarias de chefe de Estado. Albuíno será levado ao cemitério em um carro do Corpo de Bombeiros, que será seguido por uma escolta fúnebre. Por ser ex-governador, ele também será homenageado com salva de tiros da tropa da Polícia Militar.
Desde às 17 horas deste domingo (16), o corpo de Albuíno está sendo velado na Assembleia Legislativa, em Vitória. Segundo a filha do ex-governador, Ana Flávia Azeredo, neste sábado (16) ela teve a informação de que o pai estava reagindo bem ao tratamento, e que os médicos iriam retirar o respirador mecânico, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Albuíno, segundo a filha, chegou a passar por um procedimento de reanimação pelos médicos, mas não resistiu.
Roteiro de honrarias ao ex-governador Albuíno Azeredo
06h30
Chegada vtr CBMES e guarnição de apoio (BM) para carregar o ataúde;
Chegada dos batedores e viatura para a escolta fúnebre;
06h45
Preparação do ataúde na VTR do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo;
07h
Saída do cortejo;
07h30
Chegada do cortejo na Igreja Maranata na Praia da Costa, Vila Velha;
08h às 9h
Culto de corpo presente;
9h15
Início cortejo da Igreja Maranata para o cemitério em Ponta da Fruta, Vila Velha;
10hs
Chegada no cemitério em Ponta da Fruta, Vila Velha