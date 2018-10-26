Alagamentos interditam avenidas e até a BR 101 na Grande Vitória

Alagamento na BR 101, na altura de Laranjeiras, na Serra Crédito: Reprodução

Às 20h20, a PRF informou que a via permanecia alagada e que os motoristas conseguem transitar pela via, mas devem manter cautela na região.

Em Serra Dourada, há relatos de casas invadidas pela água da chuva. É o caso de Dênia Lúcia de Souza da Silva, de 40 anos. Ela gravou um vídeo para mostrar a situação da residência em que os dois moram:

A chuva invadiu a casa de Dênia e ela contou ao Gazeta Online que perdeu tudo. "Está chovendo direto e hoje, mais ou menos às 13 horas, alagou a minha casa e a de três moradores da minha rua. Eu perdi tudo: sofá, duas televisões, DVD, guarda-roupas, eletrodomésticos e até comida. Já perdi as contas do prejuízo. Já sequei a casa e vamos ficar por aqui. Não tenho condições de comprar nada por agora. Quero ver o que a Prefeitura vai resolver", lamentou.

EM VITÓRIA

Já em Vitória , por volta das 15h35, a Avenida Norte Sul também foi interditada devido aos alagamentos, informou a Guarda Municipal e, às 16h20, foi liberada porque o nível da água baixou. Um carro quebrou no sentido Praia, mas o tráfego segue livre.

Na Avenida Gelu Vervolet dos Santos, próximo ao bairro Jardim Camburi, os congestionamentos nos dois sentidos duraram até às 17h45.

Na Terceira Ponte há um fluxo intenso de veículos no sentido Vila Velha. Por volta das 16h10, um carro quebrou no sentido Vitória, acarretando lentidão. Também apresenta retenções as Avenidas Alexandre Buaiz, Elias Miguel e Getúlio Vargas, Princesa Isabel e Vitória, no sentido Centro.

Na Avenida Beira Mar, na altura do Salesiano, o fluxo de veículos é intenso.

VILA VELHA

Em Vila Velha , as avenidas Luciano das Neves, sentido Itaparica, e a Avenida Senador Robert Kennedy, nos dois sentidos, estão engarrafadas. A Segunda Ponte começou a apresentar lentidão no sentido Vitória às 16h e no sentido Vila Velha às 18h.

Por volta das 15h30, a Defesa Civil do município informou alguns pontos críticos de alagamento nas Avenidas Carlos Lindenberg, em Cobilândia; na altura do bairro de Aribiri, no entorno do Terminal de São Torquato; na Avenida Luciano das Neves, em Boa Vista; e na Avenida Jerônimo Monteiro, na Glória. Ainda de acordo com a Defesa Civil, Guaranhus e Aribiri são os bairros mais atingidos até as 15h. Até o horário, os pluviômetros registravam um pouco mais de 30 milímetros.

O internauta Gustavo Andrade registou o alagamento na esquina da Avenida Luciano das Neves com a rua Amarildes Bernardes. No vídeo, uma idosa aparece atravessando a via quando tropeça em um pedaço de madeira, o qual está coberto pela água.

Alagamento em Itapoã, Vila Velha Crédito: Internauta Clelton Pianco

CARIACICA

Por volta das 19h a Defesa Civil de Cariacica informou intensos pontos de alagamento no bairro Santana, em Cariacica, próximo ao Colégio Castro Alves. O órgão orienta que os motoristas evitem trafegar pela região. A Avenida das Américas, em Jardim América, também está alagada. Até o momento, não há ocorrências de deslizamentos no município.

Por volta das 18h40, no bairro Santana, em Cariacica, motoristas enfrentaram dificuldades para passar pelas ruas.



