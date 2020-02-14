Ala da São Torquato vai do bairro para o Sambão de 'trenzinho da alegria'

Nada de carro e moto. Mais de 60 pessoas de Vila Velha, a maioria delas da mesma família, vão para o Sambão do Povo neste sábado (15) com um meio de transporte alternativo. Ônibus? Também não. O grupo de foliões, que desfila em uma ala da Independentes de São Torquato, fará o percurso do bairro ao sambódromo em um trenzinho da alegria alugado.
Essa já é uma tradição há dez anos da família Sá. Primos, tios, irmãos, agregados e amigos da família se concentram em um bar na rua Nova. Lá, fazem um aquecimento e, já fantasiados, embarcam no trenzinho.
Chega a parar o trânsito. Vai todo mundo fantasiado e animado, é muito divertido. São amantes do Carnaval que se empolgam nessa época, comenta Orlaine Junia de Sá Santos, diretora geral de Harmonia da Independentes de São Torquato.
Cada um dos tripulantes do trenzinho paga R$ 5 para seguir no veículo. A conhecida ala do trenzinho não para de crescer ano a ano. Talvez tenha que dar duas voltas neste ano. É uma tradição que vem crescendo. Não existe nada melhor que Carnaval e a São Torquato, comenta Orlaine, apaixonada pela escola de samba de Vila Velha.
Este ano, a agremiação de São Torquato vai levar para o Sambão do Povo o enredo O Portal das Ilusões, abordando tudo aquilo que mexe com a imaginário do folião e mostrando que a vida é feita de sonhos e da busca pela felicidade, seja ela real ou não.
Pentacampeã do Carnaval de Vitória, a Independentes de São Torquato tem a sua origem no Bloco do Caveira, fundado no início da década de 1950. A São Torquato conquistou os títulos do Grupo Especial em 1981,1982, 1983, 1991 e 1992.