Ala da São Torquato vai do bairro para o Sambão de "trenzinho da alegria" Crédito: Arquivo pessoal

Nada de carro e moto. Mais de 60 pessoas de Vila Velha, a maioria delas da mesma família, vão para o Sambão do Povo neste sábado (15) com um meio de transporte alternativo. Ônibus? Também não. O grupo de foliões, que desfila em uma ala da Independentes de São Torquato, fará o percurso do bairro ao sambódromo em um trenzinho da alegria alugado.

Essa já é uma tradição há dez anos da família Sá. Primos, tios, irmãos, agregados e amigos da família se concentram em um bar na rua Nova. Lá, fazem um aquecimento e, já fantasiados, embarcam no trenzinho.

Chega a parar o trânsito. Vai todo mundo fantasiado e animado, é muito divertido. São amantes do Carnaval que se empolgam nessa época, comenta Orlaine Junia de Sá Santos, diretora geral de Harmonia da Independentes de São Torquato.

Cada um dos tripulantes do trenzinho paga R$ 5 para seguir no veículo. A conhecida ala do trenzinho não para de crescer ano a ano. Talvez tenha que dar duas voltas neste ano. É uma tradição que vem crescendo. Não existe nada melhor que Carnaval e a São Torquato, comenta Orlaine, apaixonada pela escola de samba de Vila Velha.

Pentacampeã do Carnaval de Vitória, a Independentes de São Torquato tem a sua origem no Bloco do Caveira, fundado no início da década de 1950. A São Torquato conquistou os títulos do Grupo Especial em 1981,1982, 1983, 1991 e 1992.