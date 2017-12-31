Ainda sem programação? Veja mais de 50 opções para curtir a virada

Quem deixou para definir a programação do réveillon na última hora não vai ficar sem brindar o ano-novo. Fizemos um roteiro com mais de 50 opções em todo o Estado, como pontos de queima de fogos e shows para garantir a animação na entrada de 2018. Escolha a sua festa e comemore bastante!
GUARAPARI
Para o réveillon serão seis aos pontos de queima de fogos: Setiba, Santa Mônica, Enseada Azul (Peracanga), Centro (próximo ao Siribeira Iate Clube), Praia do Morro com dois pontos , próximo ao Hotel Porto do Sol e Marlim, e Meaípe. O espetáculo irá durar entre 15 e 20 minutos.
Na Praia do Morro serão realizados três shows na noite de ano-novo. A música ficará por conta de uma atração nacional e uma capixaba. Trio Forrozão e o grupo Pedala Samba prometem agitar a noite de Guarapari.
VITÓRIA
A queima de fogos vai durar sete minutos e a previsão é de que a atração reúna 200 mil pessoas ao longo da orla de Camburi. Uma balsa com fogos também será posicionada em Santo Antônio. Por lá, o show de luzes deve durar quatro minutos.
Os quiosques da praia de Camburi também estarão funcionando com o Festival Gastronômico de Verão, que reúne bares premiados do Roda de Boteco com a oferta de pratos voltados para a culinária local, de botequim, brasileira e frutos do mar.
Na praia de Camburi, a banda Evidance é quem vai alegrar a passagem de ano, entre 21 horas e 1 horas. A prainha de Santo Antônio terá show da banda Aerosom, no mesmo horário.
VILA VELHA
Diferentemente do ano passado, quando o município só teve queima de fogos por iniciativa de empresários, a chegada de 2018 terá show pirotécnico realizado pela prefeitura. A promessa da administração de Vila Velha é de que o show de luzes dure oito minutos.
A prefeitura informou que representantes do comércio, áreas ligadas ao turismo e moradores pediram a volta da queima de fogos, que este ano, será realizada em cinco pontos da orla.
Na Praia da Costa e na Praia de Itaparica, a duração do show pirotécnico será de 8 minutos. Já na Barra do Jucu, na Praia dos Recifes e em Ponta da Fruta, a duração será um pouco menor, de 5 minutos.
Os fogos não sairão de balsas e sim de locais isolados, com segurança para o show pirotécnico. Não haverá shows musicais.
CONFIRA AS PROGRAMAÇÕES
VITÓRIA
Queima de fogos
Camburi
Serão três balsas em Camburi com 7 minutos de queima de fogos
Santo Antônio
Uma balsa e queima de fogos de 4 minutos
Atrações musicais
Camburi
A Banda Evidance irá se apresentar entre 21 horas e 1 hora da manhã.
Santo Antônio
Em Santo Antônio serão duas atrações. Banda Aerosom e ChoppSamba vão se apresentar das 21 horas à 1 hora da manhã.
Gastronomia
Camburi
Os quiosques da praia de Camburi também estarão funcionando com o Festival Gastronömico de Verão. O Festival reúne bares premiados do Roda de Boteco com a oferta de pratos voltados para a culinária local, de botequim, brasileira e frutos do mar.
SERRA
Queima de fogos
Jacaraípe
Ao todo serão 7 minutos de queima de fogos.
Manguinhos
Serão 5 minutos de queima de fogos.
Nova Almeida
Serão 5 minutos de queima de fogos.
Balneário de Carapebus
Serão 5 minutos de queima de fogos.
Bicanga
Serão 5 minutos de queima de fogos.
Atrações musicais
Na Serra não haverá atrações musicais.
VILA VELHA
Queima de fogos
Praia da Costa
A queima de fogos irá durar 8 minutos.
Praia da Itaparica
A queima de fogos irá durar 8 minutos.
Barra do Jucu
A queima de fogos irá durar 5 minutos.
Praia dos Recifes
A queima de fogos irá durar 5 minutos.
Ponta da Fruta
A queima de fogos irá durar 5 minutos.
Atrações musicais
Não haverá atrações musicais.
GUARAPARI
Queima de fogos
Setiba
Serão de 15 a 20 minutos de fogos
Santa Mônica
Serão de 15 a 20 minutos de fogos
Enseada Azul
Serão de 15 a 20 minutos de fogos em Peracanga
Centro
Serão de 15 a 20 minutos de fogos próximo ao Siribeira
Meaípe
Serão de 15 a 20 minutos de fogos em Peracanga
Praia no Morro
Serão de 15 a 20 minutos de fogos em Peracanga próximo ao Hotel porto do Sol e Marlim
Atrações musicais
Praia do Morro
Na praia do Morro serão realizados dois shows na noite de Ano Novo - Trio Forrozão e Pedala Samba.
FUNDÃO
Queima de fogos
Praia Grande
Show pirotécnico com contagem regressiva na virada de ano. A duração dos fogos não foi informada.
Atrações musicais
Praia Grande
Serão duas atrações no palco oficial de Praia Grande. Os shows serão do grupo Tarados em Samba, a partir das 21h, e Clécio Meyer, à partir das 23h.
Disrtito de Timbuí
Show com a banda Monstros do Forró às 21h30.
CARIACICA
A prefeitura de Cariacica não vai oferecer nenhuma programação para o revéillon.
ANCHIETA
Queima de fogos
Em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central haverá shows e fogos.
Programação
Praia Central
22h- Show com Tomaê
0h - Queima de fogos
0h30 - Show com Prateado Elétrico
Castelhanos
22h30 - Show Tropical Brasil
0h- Queima de fogos
0h30- Show com Tropical Brasil
Ubu
22h30 - Show com Cadillac de Luxo
00h- Queima de fogos
00h30- Show com Cadillac de Luxo
Iriri (Praia Costa Azul)
20h- Apresentação da Orquestra Javé Chammá
21h- Show Jota Jota e banda
00h- Queima de fogos
00h30- Show Henrique Cabral e banda
PRESIDENTE KENNEDY
Queima de fogos
Na Sede de Presidente Kennedy, na Praia das Neves e na Praia de Marobá haverá queima de fogos.
Programação musical
Praia das Neves
A música fica por conta da Banda Auge.
Praia de Marobá
A banda Cheiro da Cor se apresenta a partir das 23h. Eles que farão a contagem regressiva para a chegada de 2018. Depois, à 1h00, entra no palco a banda All Night.
ITAPEMIRIM
Queima de fogos
Haverá queima de fogos na Vila, em Itaoca e em Itaipava.
Programação musical
Praia de Itaipava
Banda Agitaê e Fabrício Venturini
Praia de Itaoca
Barrozinho e Banda Prestígio
Vila de Itapemirim
Garota Bronzeada e Taiana França
MARATAÍZES
Programação musical
A música fica por conta de Alex Fendder, Pizidim e Flesh Martins. Todos na Praia Central.
PIÚMA
A prefeitura de Piúma informou que a programação ainda não foi fechada.
LINHARES
Queima de fogos
A tradicional queima de fogos vai acontecer em três praias: Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação
Programação musical
Pontal do Ipiranga
A música fica por conta das bandas Página 7 e Chocolate.
Regência
Além do Circuito do Trio Fubica e Banda pelas ruas da Vila, haverá apresentação da banda Natividade no palco
Povoação
As atrações musicais ficam por conta da Banda Rasta Guigue, Fanfarra pelas ruas da Vila, DJs, grupos de dança na tenda e Banda Vitrini.
COLATINA
A administração municipal afirmou que não irá realizar evento de comemoração na virada do ano por não ter recursos.
Virada com Cristo
Promovida pela Igreja Batista, será realizada na Avenida Jose Zouain em frente a igreja e terá queima de fogos. O evento já é tradicional e a prefeitura apoia o evento sem investir em recursos financeiros.
ARACRUZ
Queima de fogos
Barra do Sahy
À meia noite queima de fogos, com duração de sete minutos.
Santa Cruz
A virada também conta com queima de fogos com duração de sete minutos, à 0h.
Programação musical
Barra do Sahy
Show com Amanda e Ricardo e banda Comichão na Praça dos Corais.
Santa Cruz
Show com Trio Miopia e Renato Casanova (Casaca) em frente à praia.
MARILÂNDIA
Queima de fogos
Haverá queima de poucos fogos na Praça 15 de Maio.
Programação musical
Praça 15 de Maio
Show de pagode com o grupo Sem Compromisso e com a dupla Maurinho e Renato e Dj Edgar, a partir das 20 horas
CONCEIÇÃO DA BARRA
Queima de fogos
A virada do ano será marcada pela tradicional queima de fogos.
Programação musical
Sede - Praça da Folia
A música fica por conta da Banda Agitus e da Patrulha do Samba Braço do Rio -
Praça do Ody
A música fica com João Vitor e André
ITAÚNAS
Praça da igreja
Apresentação do grupo Fogumano
GURIRI
Queima de fogos
Haverá queima de fogos.
Programação musical
A programação musical começa as 15h e terá a participação da Banda Swing Battifun, Banda Oz Mannoz, Edu Molinari & Banda,Caio Reis & Banda, Law Lima - A Voz do Love! e Junior Koch - O Gigolô da Balada.