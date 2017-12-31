Ainda sem programação? Veja mais de 50 opções para curtir a virada

Queima de fogos em Camburi vai durar sete minutos Crédito: Edson Chagas/Arquivo

Quem deixou para definir a programação do réveillon na última hora não vai ficar sem brindar o ano-novo. Fizemos um roteiro com mais de 50 opções em todo o Estado, como pontos de queima de fogos e shows para garantir a animação na entrada de 2018. Escolha a sua festa e comemore bastante!

GUARAPARI

Para o réveillon serão seis aos pontos de queima de fogos: Setiba, Santa Mônica, Enseada Azul (Peracanga), Centro (próximo ao Siribeira Iate Clube), Praia do Morro com dois pontos , próximo ao Hotel Porto do Sol e Marlim, e Meaípe. O espetáculo irá durar entre 15 e 20 minutos.

Na Praia do Morro serão realizados três shows na noite de ano-novo. A música ficará por conta de uma atração nacional e uma capixaba. Trio Forrozão e o grupo Pedala Samba prometem agitar a noite de Guarapari.

VITÓRIA

A queima de fogos vai durar sete minutos e a previsão é de que a atração reúna 200 mil pessoas ao longo da orla de Camburi. Uma balsa com fogos também será posicionada em Santo Antônio. Por lá, o show de luzes deve durar quatro minutos.

O grupo Pedala Samba tocará na Praia do Morro na noite de ano-novo Crédito: Reprodução/Facebook

Os quiosques da praia de Camburi também estarão funcionando com o Festival Gastronômico de Verão, que reúne bares premiados do Roda de Boteco com a oferta de pratos voltados para a culinária local, de botequim, brasileira e frutos do mar.

Na praia de Camburi, a banda Evidance é quem vai alegrar a passagem de ano, entre 21 horas e 1 horas. A prainha de Santo Antônio terá show da banda Aerosom, no mesmo horário.

VILA VELHA

Diferentemente do ano passado, quando o município só teve queima de fogos por iniciativa de empresários, a chegada de 2018 terá show pirotécnico realizado pela prefeitura. A promessa da administração de Vila Velha é de que o show de luzes dure oito minutos.

A prefeitura informou que representantes do comércio, áreas ligadas ao turismo e moradores pediram a volta da queima de fogos, que este ano, será realizada em cinco pontos da orla.

Na Praia da Costa e na Praia de Itaparica, a duração do show pirotécnico será de 8 minutos. Já na Barra do Jucu, na Praia dos Recifes e em Ponta da Fruta, a duração será um pouco menor, de 5 minutos.

Os fogos não sairão de balsas e sim de locais isolados, com segurança para o show pirotécnico. Não haverá shows musicais.

CONFIRA AS PROGRAMAÇÕES

VITÓRIA

Queima de fogos

Camburi

Serão três balsas em Camburi com 7 minutos de queima de fogos

Santo Antônio

Uma balsa e queima de fogos de 4 minutos

Atrações musicais

Camburi

A Banda Evidance irá se apresentar entre 21 horas e 1 hora da manhã.

Santo Antônio

Em Santo Antônio serão duas atrações. Banda Aerosom e ChoppSamba vão se apresentar das 21 horas à 1 hora da manhã.

Gastronomia

Camburi

Os quiosques da praia de Camburi também estarão funcionando com o Festival Gastronömico de Verão. O Festival reúne bares premiados do Roda de Boteco com a oferta de pratos voltados para a culinária local, de botequim, brasileira e frutos do mar.

SERRA

Queima de fogos

Jacaraípe

Ao todo serão 7 minutos de queima de fogos.

Manguinhos

Serão 5 minutos de queima de fogos.

Nova Almeida

Serão 5 minutos de queima de fogos.

Balneário de Carapebus

Serão 5 minutos de queima de fogos.

Bicanga

Serão 5 minutos de queima de fogos.

Atrações musicais

Na Serra não haverá atrações musicais.

VILA VELHA

Queima de fogos

Praia da Costa

A queima de fogos irá durar 8 minutos.

Praia da Itaparica

A queima de fogos irá durar 8 minutos.

Barra do Jucu

A queima de fogos irá durar 5 minutos.

Praia dos Recifes

A queima de fogos irá durar 5 minutos.

Ponta da Fruta

A queima de fogos irá durar 5 minutos.

Atrações musicais

Não haverá atrações musicais.

GUARAPARI

Queima de fogos

Setiba

Serão de 15 a 20 minutos de fogos

Santa Mônica

Serão de 15 a 20 minutos de fogos

Enseada Azul

Serão de 15 a 20 minutos de fogos em Peracanga

Centro

Serão de 15 a 20 minutos de fogos próximo ao Siribeira

Meaípe

Serão de 15 a 20 minutos de fogos em Peracanga

Praia no Morro

Serão de 15 a 20 minutos de fogos em Peracanga próximo ao Hotel porto do Sol e Marlim

Atrações musicais

Praia do Morro

Na praia do Morro serão realizados dois shows na noite de Ano Novo - Trio Forrozão e Pedala Samba.

FUNDÃO

Queima de fogos

Praia Grande

Show pirotécnico com contagem regressiva na virada de ano. A duração dos fogos não foi informada.

Atrações musicais

Praia Grande

Serão duas atrações no palco oficial de Praia Grande. Os shows serão do grupo Tarados em Samba, a partir das 21h, e Clécio Meyer, à partir das 23h.

Disrtito de Timbuí

Show com a banda Monstros do Forró às 21h30.

CARIACICA

A prefeitura de Cariacica não vai oferecer nenhuma programação para o revéillon.

ANCHIETA

Queima de fogos

Em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central haverá shows e fogos.

Programação

Praia Central

22h- Show com Tomaê

0h - Queima de fogos

0h30 - Show com Prateado Elétrico

Castelhanos

22h30 - Show Tropical Brasil

0h- Queima de fogos

0h30- Show com Tropical Brasil

Ubu

22h30 - Show com Cadillac de Luxo

00h- Queima de fogos

00h30- Show com Cadillac de Luxo

Iriri (Praia Costa Azul)

20h- Apresentação da Orquestra Javé Chammá

21h- Show Jota Jota e banda

00h- Queima de fogos

00h30- Show Henrique Cabral e banda

PRESIDENTE KENNEDY

Queima de fogos

Na Sede de Presidente Kennedy, na Praia das Neves e na Praia de Marobá haverá queima de fogos.

Programação musical

Praia das Neves

A música fica por conta da Banda Auge.

Praia de Marobá

A banda Cheiro da Cor se apresenta a partir das 23h. Eles que farão a contagem regressiva para a chegada de 2018. Depois, à 1h00, entra no palco a banda All Night.

ITAPEMIRIM

Queima de fogos

Haverá queima de fogos na Vila, em Itaoca e em Itaipava.

Programação musical

Praia de Itaipava

Banda Agitaê e Fabrício Venturini

Praia de Itaoca

Barrozinho e Banda Prestígio

Vila de Itapemirim

Garota Bronzeada e Taiana França

MARATAÍZES

Programação musical

A música fica por conta de Alex Fendder, Pizidim e Flesh Martins. Todos na Praia Central.

PIÚMA

A prefeitura de Piúma informou que a programação ainda não foi fechada.

LINHARES

Queima de fogos

A tradicional queima de fogos vai acontecer em três praias: Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação

Programação musical

Pontal do Ipiranga

A música fica por conta das bandas Página 7 e Chocolate.

Regência

Além do Circuito do Trio Fubica e Banda pelas ruas da Vila, haverá apresentação da banda Natividade no palco

Povoação

As atrações musicais ficam por conta da Banda Rasta Guigue, Fanfarra pelas ruas da Vila, DJs, grupos de dança na tenda e Banda Vitrini.

COLATINA

A administração municipal afirmou que não irá realizar evento de comemoração na virada do ano por não ter recursos.

Virada com Cristo

Promovida pela Igreja Batista, será realizada na Avenida Jose Zouain em frente a igreja e terá queima de fogos. O evento já é tradicional e a prefeitura apoia o evento sem investir em recursos financeiros.

ARACRUZ

Queima de fogos

Barra do Sahy

À meia noite queima de fogos, com duração de sete minutos.

Santa Cruz

A virada também conta com queima de fogos com duração de sete minutos, à 0h.

Programação musical

Barra do Sahy

Show com Amanda e Ricardo e banda Comichão na Praça dos Corais.

Santa Cruz

Show com Trio Miopia e Renato Casanova (Casaca) em frente à praia.

MARILÂNDIA

Queima de fogos

Haverá queima de poucos fogos na Praça 15 de Maio.

Programação musical

Praça 15 de Maio

Show de pagode com o grupo Sem Compromisso e com a dupla Maurinho e Renato e Dj Edgar, a partir das 20 horas

CONCEIÇÃO DA BARRA

Queima de fogos

A virada do ano será marcada pela tradicional queima de fogos.

Programação musical

Sede - Praça da Folia

A música fica por conta da Banda Agitus e da Patrulha do Samba Braço do Rio -

Praça do Ody

A música fica com João Vitor e André

ITAÚNAS

Praça da igreja

Apresentação do grupo Fogumano

GURIRI

Queima de fogos

Haverá queima de fogos.

Programação musical