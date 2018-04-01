Ainda não fez torta capixaba? Venda de palmito vai até segunda-feira

A peça do palmito, ingrediente indispensável para a torta capixaba, ainda pode ser encontrada na Grande Vitória. Em Vila Velha, na Rodovia Darly Santos, comerciantes fazem até promoção, com preço a R$ 20 o quilo! Quem ainda não comprou, pode adquirir o palmito até a próxima segunda-feira (2), de 7 às 22 horas. O local de venda é próximo ao Centro de Operações de Vila Velha.
Autorização
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu) autorizou a comercialização de palmito para 20 ambulantes mediante sorteio realizado no dia 15 de março, na sede da Coordenação e Fiscalização de Posturas, na Praia de Itaparica.
A lideração é concedida mediante pagamento de taxa no valor de R$ 733,60 e refere-se aos custos municipais com serviços como uso de banheiro hidráulico, coleta de lixo, iluminação e videomonitoramento, além da utilização do espaço público.