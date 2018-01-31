Ainda dá tempo de garantir os ingressos para o Carnaval de Vitória

Desfile da escola de samba Piedade no Carnaval de Vitória 2017 Crédito: Fernando Madeira

Faltam dois dias para o início dos desfiles do Carnaval de Vitória e aqueles que deixaram para última hora podem respirar aliviados: ainda há ingressos disponíveis. De acordo com o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Rogério Sarmento, nas casas lotéricas de todo o país ainda é possível comprar ingressos para arquibancada.

Para assistir o desfile de sábado na arquibancada, ainda dá para conseguir um dos cerca de 1.000 ingressos disponíveis para compra. A venda está sendo realizada nas casas lotéricas de todo o país. Os ingressos de mesas de pista para o desfile de sábado (3) já estão esgotados

Para aqueles interessados em aproveitar os camarotes, no Mercado São Sebastião ainda é possível comprar camarotes para até 20 pessoas. O valor dessa modalidade pode variar entre R$6 mil e R$12 mil, dependendo da localização. Também há a opção do camarote coletivo. Os ingressos também estão sendo vendidos no Mercado São Sebastião e os valores começam em R$100.

CAMAROTE VIX

Os assinantes de A GAZETA vão poder assistir aos desfiles das escolas de samba de camarote no Sambão do Povo, com visão privilegiada. Os ingressos vendidos a preços exclusivos foram oferecidos pelo Clube do Assinante e já se esgotaram.

A estrutura vai funcionar no setor D, ao lado do recuo da bateria. A vantagem para os assinantes foi resultado da parceria entre a Rede Gazeta e o Camarote Vix. Quem aproveitou, garantiu o um dia a mais de folia por R$ 1 real: a compra do passaporte para os dois dias, sexta, dia 2, e sábado, dia 3, custava R$ 231, enquanto apenas para o sábado saía por R$ 230.

Os ingressos do Camarote Vix ainda estão disponíveis para não assinantes. O valor do passaporte é R$380 e estão à venda no site da Blueticket.

INGRESSOS





Arquibancada

Sexta-feira: R$40 a inteira e R$20, a meia entrada

Sábado: R$70 a inteira e R$35 a meia entrada

Mesas

Sexta-feira: R$400

Sábado: R$700

Combo (todos os dias)

R$1.050

Camarote

Ala 1: R$6.000

Ala 2: R$4.000

Ala 3: R$8.000

ORDEM DOS DESFILES

Sexta-feira, 2 de fevereiro, a partir das 21h

1. Tradição Serrana

2. Barreiros

3. Rosas de Ouro

4. Imperatriz do Forte

5. São Torquato

6. Chega Mais

7. Chegou o que Faltava

Sábado, 3 de fevereiro, a partir das 21h

1. Andaraí

2. Novo Império

3. Unidos da Piedade

4. Boa Vista

5. Mocidade Unida da Glória

6. Pega no Samba

7. Unidos de Jucutuquara