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Corre!

Ainda dá tempo de garantir os ingressos para o Carnaval de Vitória

De acordo com o presidente da Liesge, Rogério Sarmento, nas casas lotéricas de todo o país ainda é possível comprar ingressos para arquibancada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 23:03

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 23:03

Desfile da escola de samba Piedade no Carnaval de Vitória 2017 Crédito: Fernando Madeira
Faltam dois dias para o início dos desfiles do Carnaval de Vitória e aqueles que deixaram para última hora podem respirar aliviados: ainda há ingressos disponíveis. De acordo com o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Rogério Sarmento, nas casas lotéricas de todo o país ainda é possível comprar ingressos para arquibancada.
Para assistir o desfile de sábado na arquibancada, ainda dá para conseguir um dos cerca de 1.000 ingressos disponíveis para compra. A venda está sendo realizada nas casas lotéricas de todo o país. Os ingressos de mesas de pista para o desfile de sábado (3) já estão esgotados
Para aqueles interessados em aproveitar os camarotes, no Mercado São Sebastião ainda é possível comprar camarotes para até 20 pessoas. O valor dessa modalidade pode variar entre R$6 mil e R$12 mil, dependendo da localização. Também há a opção do camarote coletivo. Os ingressos também estão sendo vendidos no Mercado São Sebastião e os valores começam em R$100.
CAMAROTE VIX
Os assinantes de A GAZETA vão poder assistir aos desfiles das escolas de samba de camarote no Sambão do Povo, com visão privilegiada. Os ingressos vendidos a preços exclusivos foram oferecidos pelo Clube do Assinante e já se esgotaram.
A estrutura vai funcionar no setor D, ao lado do recuo da bateria. A vantagem para os assinantes foi resultado da parceria entre a Rede Gazeta e o Camarote Vix. Quem aproveitou, garantiu o um dia a mais de folia por R$ 1 real: a compra do passaporte para os dois dias, sexta, dia 2, e sábado, dia 3, custava R$ 231, enquanto apenas para o sábado saía por R$ 230.
Os ingressos do Camarote Vix ainda estão disponíveis para não assinantes. O valor do passaporte é R$380 e estão à venda no site da Blueticket.
INGRESSOS
 
Arquibancada
Sexta-feira: R$40 a inteira e R$20, a meia entrada
Sábado: R$70 a inteira e R$35 a meia entrada
Mesas
Sexta-feira: R$400
Sábado: R$700
Combo (todos os dias)
R$1.050
Camarote
Ala 1: R$6.000
Ala 2: R$4.000
Ala 3: R$8.000
ORDEM DOS DESFILES
Sexta-feira, 2 de fevereiro, a partir das 21h
1. Tradição Serrana
2. Barreiros
3. Rosas de Ouro
4. Imperatriz do Forte
5. São Torquato
6. Chega Mais
7. Chegou o que Faltava
Sábado, 3 de fevereiro, a partir das 21h
1. Andaraí
2. Novo Império
3. Unidos da Piedade
4. Boa Vista
5. Mocidade Unida da Glória
6. Pega no Samba
7. Unidos de Jucutuquara
 

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