Agricultor encontra moeda dentro de mortadela em Afonso Cláudio

A moeda foi encontrada dentro da bisnaga de mortadela Crédito: Robson Lelê e Patricia | Rádio Educadora

Um morador da zona rural de Afonso Cláudio teve uma surpresa nada agradável ao comprar uma bisnaga de mortadela, da marca Perdigão, em um supermercado no centro da cidade, na manhã desta terça-feira (8). Ele encontrou uma moeda de 25 centavos dentro do produto, enferrujada e com mofo.

Em entrevista ao Gazeta Online, o agricultor Ledir Majeski, de 65 anos, contou que cinco pessoas da família comeram o produto. "A gente estava dentro de carro com uma fome danada. A gente comeu a mortadela, com pão e refrigerante. Quando tava chegando na metade, eu percebi que tinha uma moeda". Ele disse que os familiares chegaram a vomitar, quando perceberam o objeto. "Todo mundo que comeu ficou com nojo".

Indignado, Ledir quer que o responsável pela fabricação da mortadela seja punido. "A empresa tem que ser mais responsável, mais justo com isso. Você vê uma empresa deixar uma porcaria dentro do salame. O responsável deve ser condenado por isso", disse a reportagem.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a BRF, que detém a marca Perdigão, esclarece que o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da companhia entrará em contato com o Sr. Ledir Majeski para a retirada do produto e envio para análise. "A empresa reforça que segue os mais altos padrões de qualidade de produção e lamenta o ocorrido."







