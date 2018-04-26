'Agora eu sou catadora e também artista plástica'

Ercília mostra, orgulhosa, materiais da exposição "A Maré da Vida". Acima, a primeira vez que A GAZETA contou sua história, em 2012 Crédito: Vitor Jubini

Em 2012, a catadora de material reciclável Ercília Stanciany se tornou conhecida do público. Estudando em livros que achava no lixo ela passou no curso de Artes Plásticas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ano passado, ela se formou. E agora, seis anos depois de ter sua história descoberta por todo o Brasil  ela teve a casa reformada por Luciano Huck no quadro Lar doce lar  realiza a primeira exposição individual.

Ercília ainda nem se acostumou com o título de artista plástica. Questionada se ainda é catadora, respondeu que sim. Ao dizermos que ela é artista plástica, se dá conta: Sim, agora eu sou catadora e artista plástica.

Ao ver suas gravuras no primeiro andar do Sesc Glória, no Centro de Vitória, Ercília não aguentou de emoção e lágrimas de alegria e orgulho da história que conta com brilho nos olhos.

Passou um filme na minha cabeça. De tudo que passei. Lembrei de quando não me sentia gente. Eu era só mais uma que tinha que sustentar a família, conta.

Nas gravuras, ela conta histórias de pessoas marcantes em sua trajetória. A técnica é a xilogravura, que consiste em estampas através de relevos em madeira.

E, se foi com lixo que Ercília fez a vida aqui no estado  ela é natural de Minas Gerais e veio pra cá há 14 anos  foi dele que ela tirou o material para as gravuras. O pai dela era marceneiro, por isso ela quis usar madeiras que um dia foram móveis.

Marcenaria é uma arte. Quando chega um certo tempo, essa arte é descartada nas ruas. Por isso, quis pegar essa madeira que estava na rua e transformar em arte de novo, justifica.

Os desenhos foram impressos em pedaços de chifon vermelho. O tecido está pendurado em um varal. O motivo, ela explica:

Papel molha e envelhece. Queria que a história das pessoas ficasse eternizada. Por isso escolhi tecido. O varal mostra simplicidade.

Quem for ao local poderá conhecer mais da história dessa guerreira. Eu espero que as pessoas nunca desistam dos seus sonhos. Então, gostaria que as pessoas sintam a simplicidade da exposição, finaliza a artista.

SONHO REALIZADO

A senhora ainda é catadora?

Sim.

E artista plástica.

(risos) Nossa! Sim, sim. Sou catadora e artista plástica.

Como surgiu a ideia para exposição?

As peças fazem parte do meu TCC. Sempre amei gravuras e na minha conclusão de curso quis contar a história de pessoas importantes na minha trajetória, através da xilogravura.

Como foi ver a exposição pronta?

Passou um filme na minha cabeça. De quando ainda morava em Minas e de tudo que passei. Lembrei de quando não me sentia gente. Eu era só mais uma que tinha que sustentar a família

Como você se sentiu com o convite para exposição?

Eu fiquei surpresa e muito feliz. Gritei de alegria, Era uma felicidade que não cabia em mim.

E como é para sua família ver a sua exposição?

Eles estão muito emocionados e felizes. Meu filhinho ficou muito orgulhoso.

Quais sentimentos a senhora quer despertar nas pessoas com as suas obras?