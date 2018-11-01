Agente penitenciário que teve perna amputada passa por nova cirurgia

O agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, que passou por um procedimento cirúrgico e amputou uma perna, na terça-feira (30), passou por uma nova cirurgia na tarde desta quarta-feira (31), de acordo com familiares. Ele foi atingido por um pneu de uma carreta que se soltou no quilômetro 315, da BR 101, em Vila Velha, na última terça-feira (30).
Em entrevista ao Gazeta Online, o irmão, Jeferson Nascimento Silva, de 44 anos, disse que Jean Carlos está sedado e permanece em estado grave. O agente está internado no Hospital São Lucas, em Vitória. "Ele está está sedado ainda devido à cirurgia que foi feita. O medicamento é muito forte. Durante a tarde ele teve uma recuperação mais tranquila, mas tiveram que subir para centro cirúrgico outra vez porque tinha dado um coágulo", contou.
De acordo com o irmão, com o impacto da roda, alguns órgãos de Jean foram atingidos. "Ele reclama de muita dor e fica muito sonolento por causa dos remédios. O caso dele é grave e deve ficar em observação", finalizou.