Agente penitenciário que teve perna amputada passa por nova cirurgia

O agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, que passou por um procedimento cirúrgico e amputou uma perna, na terça-feira (30), passou por uma nova cirurgia na tarde desta quarta-feira (31), de acordo com familiares., na última terça-feira (30).

Em entrevista ao Gazeta Online, o irmão, Jeferson Nascimento Silva, de 44 anos, disse que Jean Carlos está sedado e permanece em estado grave. O agente está internado no Hospital São Lucas, em Vitória. "Ele está está sedado ainda devido à cirurgia que foi feita. O medicamento é muito forte. Durante a tarde ele teve uma recuperação mais tranquila, mas tiveram que subir para centro cirúrgico outra vez porque tinha dado um coágulo", contou.