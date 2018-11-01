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Em estado grave

Agente penitenciário que teve perna amputada passa por nova cirurgia

Jean Carlos Nascimento Silva permanece internado em estado grave; ele foi atingido por uma roda que se soltou de uma carreta, em Vila Velha

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 01:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 01:45
Roda se solta de carreta e atinge agente penitenciário Crédito: Internauta
O agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, que passou por um procedimento cirúrgico e amputou uma perna, na terça-feira (30), passou por uma nova cirurgia na tarde desta quarta-feira (31), de acordo com familiares. Ele foi atingido por um pneu de uma carreta que se soltou no quilômetro 315, da BR 101, em Vila Velha, na última terça-feira (30). 
Em entrevista ao Gazeta Online, o irmão, Jeferson Nascimento Silva, de 44 anos, disse que Jean Carlos está sedado e permanece em estado grave. O agente está internado no Hospital São Lucas, em Vitória. "Ele está está sedado ainda devido à cirurgia que foi feita. O medicamento é muito forte. Durante a tarde ele teve uma recuperação mais tranquila, mas tiveram que subir para centro cirúrgico outra vez porque tinha dado um coágulo", contou.
De acordo com o irmão, com o impacto da roda, alguns órgãos de Jean foram atingidos. "Ele reclama de muita dor e fica muito sonolento por causa dos remédios. O caso dele é grave e deve ficar em observação", finalizou.
> Corpo de recém-nascido é achado em panela de pressão em Vila Velha

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