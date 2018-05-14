Afinal, mulher foi presa em Vitória por vender espetinho de cachorro?

Mulher acusada de fazer churrasquinhos de cachorros Crédito: Reprodução

"Mulher presa na cidade de Vitória (ES) fazendo espetinho de carne de cachorro". Se essa notícia apareceu no seu WhatsApp ou nas redes sociais, não se preocupe: a informação é falsa.

Alguns internautas do Gazeta Online chegaram a receber a notícia, acompanhada de fotos dos cachorros mortos e um texto que diz que a suposta mulher presa é a maior fornecedora de espetinho de Vitória e região.

"A farsa foi descoberta depois de denúncias anônimas, os vizinhos começaram a sentir falta dos animais, os sumiços foram trazendo desconfianças, foi quando ouviram alguns grunhidos dos animais na hora do abate. Foi chamado a polícia e feito a prisão em flagrante", diz o texto falso.

POLÍCIA NÃO RECEBEU DENÚNCIA

A foto, no entanto, mostra policias com um uniforme que não corresponde ao uniforme da Polícia Militar do Espírito Santo. Outro detalhe é que a foto que mostra os cachorros pendurados apresenta cães de mesmo porte e tamanho, o que pode significar que a imagem foi forjada.

Em uma rápida pesquisa na internet, também é possível encontrar as mesmas imagens sendo compartilhadas como se a história tivesse acontecido em diversas cidades do Brasil, como São Paulo, Recife, Nova Iguaçu, Ceará-Mirim (RN) e Beberibe (CE).

Por fim, a Polícia Militar do Espírito Santo reforça que "não recebeu nenhuma denúncia relacionada ao fato" e ressalta a disponibilidade "no atendimento em casos que envolvam maus tratos contra animais, desde que em flagrante delito".

CARNE DE CACHORRO É COMUM NA ÁSIA

Do outro lado do mundo, em países asiáticos, como China, Vietnã e Coreia do Sul é comum comer carne de cachorro, embora já existam leis que proíbem a matança de cães para consumo alimentar.

Na China há um tradicional festival anual, batizado de Yulin, onde milhares de cachorros são mortos para virar comida. O evento é condenado por organizações protetoras de animais, que todos os anos se mobilizam para tentar cancelar o evento.