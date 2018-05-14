Afinal, mulher foi presa em Vitória por vender espetinho de cachorro?

"Mulher presa na cidade de Vitória (ES) fazendo espetinho de carne de cachorro". Se essa notícia apareceu no seu WhatsApp ou nas redes sociais, não se preocupe: a informação é falsa.
Alguns internautas do Gazeta Online chegaram a receber a notícia, acompanhada de fotos dos cachorros mortos e um texto que diz que a suposta mulher presa é a maior fornecedora de espetinho de Vitória e região.
"A farsa foi descoberta depois de denúncias anônimas, os vizinhos começaram a sentir falta dos animais, os sumiços foram trazendo desconfianças, foi quando ouviram alguns grunhidos dos animais na hora do abate. Foi chamado a polícia e feito a prisão em flagrante", diz o texto falso.
POLÍCIA NÃO RECEBEU DENÚNCIA
A foto, no entanto, mostra policias com um uniforme que não corresponde ao uniforme da Polícia Militar do Espírito Santo. Outro detalhe é que a foto que mostra os cachorros pendurados apresenta cães de mesmo porte e tamanho, o que pode significar que a imagem foi forjada.
Em uma rápida pesquisa na internet, também é possível encontrar as mesmas imagens sendo compartilhadas como se a história tivesse acontecido em diversas cidades do Brasil, como São Paulo, Recife, Nova Iguaçu, Ceará-Mirim (RN) e Beberibe (CE).
Por fim, a Polícia Militar do Espírito Santo reforça que "não recebeu nenhuma denúncia relacionada ao fato" e ressalta a disponibilidade "no atendimento em casos que envolvam maus tratos contra animais, desde que em flagrante delito".
CARNE DE CACHORRO É COMUM NA ÁSIA
Do outro lado do mundo, em países asiáticos, como China, Vietnã e Coreia do Sul é comum comer carne de cachorro, embora já existam leis que proíbem a matança de cães para consumo alimentar.
Na China há um tradicional festival anual, batizado de Yulin, onde milhares de cachorros são mortos para virar comida. O evento é condenado por organizações protetoras de animais, que todos os anos se mobilizam para tentar cancelar o evento.
O Festival de Carne de Cachorro de Yulin é uma popular celebração que vem dos anos 1990 e tem como objetivo comemorar o solstício de verão, dia mais longo do ano. Comer carne de cachorro não é ilegal na China. Os comerciantes e consumidores defendem que os animais são abatidos de maneira humanizada, e comer os cachorros não é mais cruel que consumir porco, boi ou frango.