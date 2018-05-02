Afinal, as vacinas contra a gripe acabaram em Vitória?

As vacinas contra gripe em Vitória acabaram. É o que afirmou o prefeito Luciano Rezende, em conversa com um internauta pela rede social. O morador da capital questionou a falta de vagas para agendar a vacinação e foi respondido pelo prefeito: "Quando elas (vacinas) chegarem, voltaremos a vacinar imediatamente!"

Pelo twitter, o internauta Gelson Junior compartilhou com Luciano Rezende uma imagem que mostra que não é possível agendar a vacinação na Unidade de Saúde de Jardim da Penha. A imagem mostra a seguinte mensagem: "Não existem dias disponíveis para este serviço nesta unidade no momento. Escolha outra unidade ou tente novamente outro dia".

O morador quer saber do prefeito quando abrirá vagas para agendamento online. E Luciano respondeu: "As doses de vacinas precisam ser entregues à Prefeitura! A produção é exclusiva do Ministério da Saúde e a distribuição exclusiva do Governo do Estado. Quando elas chegarem voltaremos a vacinar imediatamente!"

NOVAS DOSES DISPONIBILIZADAS

De acordo com a secretária de saúde, Cátia Lisboa, novas doses de vacina foram disponibilizadas às 14 horas desta quarta-feira (02) e a situação já foi normalizada.

"Nós disponibilizamos agora, a partir de 14 horas, mais 25 mil doses. Recebemos agora e já fizemos a distribuição de agendamento dentro do sistema. É isso mesmo, a gente recebe gradativamente do Governo Federal e vamos repassando. Nós temos 98 mil pessoas para vacinar até o dia 01 de junho, já vacinamos 15 mil até agora", afirmou a secretária.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o fornecimento da vacina é feito pelo Ministério da Saúde e que do total de 1.060.400 vacinas que serão enviadas para o Espírito Santo, 362 mil (34,13%) já foram recebidas pela Sesa.