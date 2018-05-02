Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No twitter

Afinal, as vacinas contra a gripe acabaram em Vitória?

Pelo twitter, o prefeito da Capital disse a morador que as vacinas tinha acabado; secretária municipal de Saúde explica como funciona o fornecimento dos lotes

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 16:56
As vacinas contra gripe em Vitória acabaram. É o que afirmou o prefeito Luciano Rezende, em conversa com um internauta pela rede social. O morador da capital questionou a falta de vagas para agendar a vacinação e foi respondido pelo prefeito: "Quando elas (vacinas) chegarem, voltaremos a vacinar imediatamente!"
Pelo twitter, o internauta Gelson Junior compartilhou com Luciano Rezende uma imagem que mostra que não é possível agendar a vacinação na Unidade de Saúde de Jardim da Penha. A imagem mostra a seguinte mensagem: "Não existem dias disponíveis para este serviço nesta unidade no momento. Escolha outra unidade ou tente novamente outro dia".
O morador quer saber do prefeito quando abrirá vagas para agendamento online. E Luciano respondeu: "As doses de vacinas precisam ser entregues à Prefeitura! A produção é exclusiva do Ministério da Saúde e a distribuição exclusiva do Governo do Estado. Quando elas chegarem voltaremos a vacinar imediatamente!"
NOVAS DOSES DISPONIBILIZADAS
De acordo com a secretária de saúde, Cátia Lisboa, novas doses de vacina foram disponibilizadas às 14 horas desta quarta-feira (02) e a situação já foi normalizada.
"Nós disponibilizamos agora, a partir de 14 horas, mais 25 mil doses. Recebemos agora e já fizemos a distribuição de agendamento dentro do sistema. É isso mesmo, a gente recebe gradativamente do Governo Federal e vamos repassando. Nós temos 98 mil pessoas para vacinar até o dia 01 de junho, já vacinamos 15 mil até agora", afirmou a secretária.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o fornecimento da vacina é feito pelo Ministério da Saúde e que do total de 1.060.400 vacinas que serão enviadas para o Espírito Santo, 362 mil (34,13%) já foram recebidas pela Sesa. 
"De acordo com o cronograma enviado pelo Ministério da Saúde para o Programa Estadual de Imunizações, as próximas remessas serão entregues nesta quarta-feira (02), e nos dias 09, 16 e 24 de maio", afirma a Sesa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados