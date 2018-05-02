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Aeroporto de Vitória registra longa fila no embarque de passageiros

Passageiros relataram que isso aconteceu porque só duas máquinas que detectam metais estavam funcionando

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 10:20
Fila no aeroporto de Vitória na manhã desta quarta-feira Crédito: Ouvinte/CBN Vitória
O Aeroporto de Vitória registrou uma longa fila no embarque de passageiros na manhã desta quarta-feira (02). A fila dava volta próximo à escada rolante, segundo imagens enviadas por ouvintes da Rádio CBN.
Além da movimentação maior por ser volta do feriado, passageiros relataram que isso aconteceu porque só duas máquinas que detectam metais estavam funcionando.
"Os voos não atrasaram, mas as pessoas estavam correndo no saguão para não perder o avião por causa da conferência de bagagem lenta", disse uma passageira. 
INFRAERO
Funcionários da estatal negaram a falha operacional e disseram que a fila foi resultado de muitos passageiros que deixaram para chegar em cima da hora. A Infraero também disse que os equipamentos funcionaram normalmente (leia nota abaixo). Às 6h40, o aeroporto não registrava mais fila.
Nota Infraero
"Os quatro equipamentos de raio-x e detecção de metal operam normalmente e pela manhã houve cinco voos embarcando simultâneos, com atraso em um deles, o que fez uma fila paralela surgir na entrada da sala de embarque. Apesar disso, todos os passageiros foram inspecionados e conseguiram embarcar.

Notadamente, em datas após feriados prolongados, o fluxo de passageiros tende a aumentar. Nestes casos, a Infraero recomenda aos viajantes que tentem chegar ao aeroporto com mais antecedência e, uma vez no terminal de passageiros, que antecipem a entrada na sala de embarque, o que ajuda a evitar a concentração de filas"

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