Aeroporto de Vitória registra longa fila no embarque de passageiros

Fila no aeroporto de Vitória na manhã desta quarta-feira Crédito: Ouvinte/CBN Vitória

O Aeroporto de Vitória registrou uma longa fila no embarque de passageiros na manhã desta quarta-feira (02). A fila dava volta próximo à escada rolante, segundo imagens enviadas por ouvintes da Rádio CBN.

Além da movimentação maior por ser volta do feriado, passageiros relataram que isso aconteceu porque só duas máquinas que detectam metais estavam funcionando.

"Os voos não atrasaram, mas as pessoas estavam correndo no saguão para não perder o avião por causa da conferência de bagagem lenta", disse uma passageira.

INFRAERO

Funcionários da estatal negaram a falha operacional e disseram que a fila foi resultado de muitos passageiros que deixaram para chegar em cima da hora. A Infraero também disse que os equipamentos funcionaram normalmente (leia nota abaixo). Às 6h40, o aeroporto não registrava mais fila.

Nota Infraero