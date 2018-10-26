Aeroporto de Vitória funciona por aparelhos na manhã desta sexta

Devido ao mau tempo, o Aeroporto de Vitória funciona por aparelhos e alguns voos do foram cancelados na manhã desta sexta-feira (26). De acordo com informações da Infraero, um voo com destino a Confins, em Minas Gerais, às 4h50, e dois voos que iriam para o Rio de Janeiro foram cancelados, que sairiam por volta de 5h30. Além das saídas, um voo de chegada, que viria de Confins, Minas Gerais, também foi cancelado.
O funcionamento por aparelhos acontece quando a visualização da pista para pousos e decolagens é dificultada por conta de chuva e neblina, na maioria das vezes.
MARINHA
A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta quinta-feira (25) sobre a possível formação de um ciclone extratropical sobre o oceano nas proximidades da região Sul do Brasil. Com o fenômeno, ventos intensos de até 75km/h com muitas rajadas pode atingir o litoral entre o Espírito Santo e a cidade de Caravelas, já na Bahia. O aviso é válido a partir deste sábado (27) pela madrugada até domingo (28) pela manhã.