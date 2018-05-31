Advogados ainda não visitaram pastor por causa da greve dos caminhoneiros

Por causa da greve dos caminhoneiros, os advogados de defesa do pastor Georgeval Alves Gonçalves, acusado de estuprar, agredir e matar os irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3, ainda não conseguiram visitar o cliente na cadeia após a coletiva de imprensa que o apontou como acusado pelas mortes dos meninos. A informação é da advogada Milena Freire, que faz parte da junta de advogados voluntários que defende o suspeito.
A equipe de defesa, que é formada por advogados de Minas Gerais, não conseguiu sair do Estado onde mora por causa da dificuldade para abastecer nos postos de gasolina. "Veremos Georgeval quando acabar a crise do combustível", explicou Milena.
TROCA DE ADVOGADOS
O pastor George Alves, como é conhecido, está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana II desde 28 de abril, uma semana após o incêndio que matou seu enteado, Kauã, e seu filho, Joaquim. Uma advogada do Espírito Santo fazia parte da defesa do acusado. No entanto, após receber ameaças, Taycê Aksacki saiu da equipe. Desde então, Milena passou a fazer parte da junta de defesa.
Além disso, Milena informou que o pedido de liberdade feito pela defesa ainda não foi avaliado pela Justiça. "A juíza não prestou informações e foi reiterado o pedido de informação, ressaltou.
INQUÉRITO CONCLUÍDO
Na última terça-feira, a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso. George foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulneráveis. Os delegados afirmam que o pastor abusou sexualmente dos meninos, agrediu até deixá-los inconscientes e depois ateou fogo com eles ainda vivos, com a intenção de matá-los e ocultar os estupros.
A soma das penas pode chegar a 126 anos. Agora, o inquérito está nas mãos da promotora Rachel Tannembaum, da 2ª Promotoria Criminal crimes dolosos contra a vida de Linhares.