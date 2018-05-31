Advogados ainda não visitaram pastor por causa da greve dos caminhoneiros

O pastor George Alves negou em todos os momentos que tenha abusado das crianças Crédito: Fernando Madeira

A equipe de defesa, que é formada por advogados de Minas Gerais, não conseguiu sair do Estado onde mora por causa da dificuldade para abastecer nos postos de gasolina. "Veremos Georgeval quando acabar a crise do combustível", explicou Milena.

TROCA DE ADVOGADOS

O pastor George Alves, como é conhecido, está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana II desde 28 de abril, uma semana após o incêndio que matou seu enteado, Kauã, e seu filho, Joaquim. Uma advogada do Espírito Santo fazia parte da defesa do acusado. No entanto, após receber ameaças, Taycê Aksacki saiu da equipe. Desde então, Milena passou a fazer parte da junta de defesa.

Além disso, Milena informou que o pedido de liberdade feito pela defesa ainda não foi avaliado pela Justiça. "A juíza não prestou informações e foi reiterado o pedido de informação, ressaltou.

INQUÉRITO CONCLUÍDO

Na última terça-feira, a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso . George foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulneráveis. Os delegados afirmam que o pastor abusou sexualmente dos meninos, agrediu até deixá-los inconscientes e depois ateou fogo com eles ainda vivos, com a intenção de matá-los e ocultar os estupros.