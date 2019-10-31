Advogado vai alertar TJ sobre decisão que barra Vital em Camburi

Foliões do bloco Pica Pau brincando o último dia do Vital de 2004, no corredor da folia, localizado na Avenida Dante Michelini, em Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

A simples possibilidade de uma nova edição do Vital mexeu com as lembranças e encheu de expetativas os antigos foliões, mas também chamou a atenção daqueles que se incomodavam com a realização da festa no meio da Avenida Dante Michelini , na praia de Camburi, em Vitória. Tanto que uma decisão da Justiça, que proibia o fechamento da via, deverá ser recuperada.

É o que afirma o advogado Nelson Aguiar, que representou um pastor em uma Ação Civil Pública (ACP), em 2005, para tirar o Vital da orla. Com a publicação de reportagem de A Gazeta sobre os planos dos fundadores da micareta de realizar uma edição comemorativa pelos 25 anos da festa, Aguiar voltou a ser acionado para que o Vital não seja feito na avenida em que ficou famoso.

Aguiar diz que vai entregar um ofício ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para alertar o Judiciário sobre a decisão que foi tomada há 13 anos e que acabou levando o que seria a última edição do Vital para a Praça do Papa, na Enseada do Suá.

A AÇÃO

O advogado conta que a ACP foi movida contra a Prefeitura de Vitória e o juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal concedeu liminar, suspendendo o Vital na praia. A administração recorreu, e o Tribunal de Justiça liberou sua realização em Camburi. Aguiar ingressou com um agravo (um tipo de recurso) no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que cassou a decisão de segunda instância.

Logo no início da decisão do ministro Félix Fischer, segundo relata Aguiar, a declaração é de que a cidade é de todos, ou seja, não poderia ter uma via fechada para favorecimento apenas de alguns. Com o posicionamento do STJ, em 2006 o Vital já saiu da orla e foi realizado na Praça do Papa.

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Ainda assim, o processo continuou tramitando, com recursos e apelações, mas foi encerrado em 2011, quando foi confirmada a decisão contra o Vital na praia.

"A decisão do magistrado não proíbe o Vital, proíbe de fazer em via pública" Nelson Aguiar - Advogado