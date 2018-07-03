Advogada de defesa questiona prisão de pastores: 'absurda'

Juliana Salles e George Alves Crédito: Marcelo Prest

Uma advogada que faz parte da junta de defesa dos pastores Georgeval Alves Gonçalves e Juliana Salles questiona a prisão dos clientes e afirma que não há motivos para a manutenção da detenção do casal. Para Milena Freire, as provas contra George são falhas e não há indícios contra Juliana.

Na conclusão do inquérito da Polícia Civil, o pastor é acusado de ter abusado sexualmente, agredido e matado os irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Kauã Alves, de 3 anos. Ele é padrasto de Kauã e pai de Joaquim. Já Juliana, mãe dos meninos, é acusada pelo Ministério Público Estadual de conduta omissa.

Segundo a advogada, os pastores não podem ser culpados enquanto o processo não terminar. O que os leigos não entendem é que não temos ainda um processo definindo culpa de Georgeval e muito menos em relação a Juliana, deixo claro aqui a minha consternação. Até entendo que exista indícios em face a Georgeval para que ele responda ao processo. Acho absurda a necessidade da prisão, mas entendo ele responder a um processo criminal. Agora, em relação a Juliana, não existe absolutamente nada e isso ficou muito claro com a coletiva de imprensa que o delegado deu, dizendo que não havia provas em relação a ela, afirmou.

Milena defende que as mortes de Kauã e Joaquim em um incêndio não passaram de uma tragédia. Na concepção da defesa, foi um acidente gravíssimo que vitimou uma família inteira. Porque, apesar das pessoas acharem que eles (Juliana e George) não vivenciaram o luto da forma como consideram como certo, a concepção das pessoas que são afastadas de Deus é diferente das concepções das pessoas que vivem na presença de Deus, destacou.

A advogada garante que o casal sofreu com a morte dos meninos. Eles sentem, sim, saudade, mas eles não se curvam diante de uma situação como essa. Quando perguntei a Georgeval sobre a postura dele, ele me falou que viveu uma vida muito dura, que a vida o ensinou a ser duro, que ele viveu nas ruas, em lares provisórios e tal, então ele teve que ser firme e duro para conseguir sobreviver. Então ele não é sentimental como as pessoas gostariam que ele fosse. Mas isso não faz dele culpado pela morte dos filhos, defendeu Milena.

Ela ainda ressaltou que a pastora não deveria estar presa. Na coletiva (de imprensa, que aconteceu no dia 23 de maio), o delegado falou que não havia nada contra Juliana, tanto que eles não a indiciaram. E não foram produzidas novas provas após o encerramento do inquérito que justificasse a denúncia dela, garantiu.

Milena também questionou as perícias realizadas pela Polícia Civil e disse que elas são falhas. Ao todo, foram feitas seis vistorias na casa onde aconteceu o incêndio que vitimou Kauã e Joaquim, em 21 de abril, no Centro de Linhares. Ainda há perícias no corpo dos meninos e outras. Segundo os exames realizados, os irmãos foram queimados vivos.

O que eu quero deixar claro é o seguinte, o inquérito serve apenas como norte para o processo criminal. Tem perícias? Tem. Que deixam a entender que Georgeval seria culpado por algo? Pelo entendimento da Polícia Civil, sim. No entendimento da defesa, as provas são falhas. As perícias para nós são falhas. Por quê? Como pode ser localizado PSA no ânus de crianças que foram submetidas a temperaturas acima de 660 graus se o PSA é uma proteína que se desnatura acima de 40 graus? Conforme contato com um perito, ele inclusive nos disse que de 50 graus para cima não tem condição, as proteínas se desnaturam, que não tem lógica de ser localizado PSA no ânus de crianças submetidas a toda essa temperatura, analisou a advogada.

A substância PSA é encontrada no sêmen humano e é produzida pela próstata. Ela foi encontrada no corpo de Kauã e Joaquim, segundo a perícia realizada pelo Departamento Médico Legal (DML), e indica que os irmãos sofreram abuso sexual.

A perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram na casa incendiada em Linhares Crédito: Brunela Alves

Esse é só um dos questionamentos da defesa, de acordo com Milena. Perícia não está isenta de falha, nada em um processo penal está isento de falhas. Da mesma forma que seres humanos falham, perícia também falha. A Polícia Civil também falha. Nós temos N casos dentro do ordenamento jurídico que provam isso. Várias pessoas consideradas culpadas o tempo todo e que depois foram absolvidas. Então assim, as pessoas estão culpando como se o que tivesse lá fosse o suficiente para condená-los, só que ninguém sabe o que tem lá, acredita.

E reitera: Além dos advogados que tiveram acesso a todas as provas, ninguém de fora sabe o que tem lá para culpar quem quer que seja. Mas, infelizmente, essa onda midiática envolvendo esse delito e tudo que está rolando, as informações que são divulgadas apenas pontualmente de forma a direcionar para um culpa, isso mexe com a cabeça de todo mundo.

TRANSFERÊNCIA

Sobre a transferência da pastora para o Espírito Santo, ainda não há novas informações. Juliana foi presa em Teófilo Otoni (MG), no último dia 20 de junho. Movimentação prisional não é informada à defesa. Nesse caso específico, sabemos que a promotora pediu a transferência dela para o Estado, então acreditamos que semana que vem ela já seja recambiada, explicou Milena.

Já George está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II, na Grande Vitória. Ele foi detido uma semana após o suposto crime, em 28 de abril.

Além disso, a advogada contou que a defesa teve acesso ao processo na semana passada e somente agora conseguiu terminar uma análise. O pedido deverá ser protocolado no Tribunal de Justiça Estadual (TJES) na próxima quarta-feira (4).

IGREJA

Sobre a Igreja Batista Vida e Paz, que Juliana e George lideravam o templo de Linhares, a advogada afirmou que ninguém da denominação defende qualquer tipo de crime. A igreja não compactua com o crime, isso é fato. Foi até a pregação de ontem (domingo, 1º), justamente com base no amor. O apóstolo (Luiz Fernando Duarte) disse durante o culto em Governador Valadares (MG) que eles não compactuam com o crime, mas os criminosos arrependidos serão perdoados e à igreja cabe acolher e amar as pessoas. É para isso que existe a igreja, para amar. Jesus veio para pregar o amor, e não a crucificação ou o julgamento das pessoas da forma como está sendo feito (com George e Juliana), acrescentou Milena.