Violência

Adolescentes desaparecidos são encontrados mortos na Serra

A polícia acredita que os jovens foram mortos por traficantes do bairro Novo Horizonte, após terem cometido assaltos na região

Publicado em 10 de Agosto de 2017 às 00:33

Redação de A Gazeta

Dois adolescentes foram encontrados mortos na noite desta quarta-feira (9), em Cidade Continental, na Serra, na região de mata da Avenida Romano. Segundo as famílias, os dois estavam desaparecidos desde terça-feira (8).
A polícia acredita que os dois foram mortos por traficantes do bairro Novo Horizonte, também na Serra, porque a dupla já era acusada de praticar furtos e roubos no bairro. Ainda segundo a polícia, os adolescentes tinham recebido ameaças de traficantes que disseram não admitir esse tipo de conduta na região.
Após os desaparecimentos, os familiares começaram a fazer buscas, e, nesta quarta-feira, receberam um recado dos traficantes avisando que os corpos estariam no bairro Cidade Continental.
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) acredita que os adolescentes foram mortos em Novo Horizonte e levados para Cidade Continental justamente para evitar que a polícia entrasse no bairro em que os traficantes atuam.

