Adolescente se afoga em cachoeira de Santa Maria de Jetibá

Um adolescente de 17 anos desapareceu no início da tarde desta segunda-feira (12) em Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo. Ele estava com amigos quando, provavelmente, perdeu o controle com a correnteza da cachoeira onde nadava, que fica a cerca de 20 minutos do centro da cidade.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência segue em andamento e trata-se, sim, de um rapaz de 17 anos que se afogou. A equipe de Santa Leopoldina atende o caso.
O Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá está no local desde as 15h30 desta segunda (12), quando iniciaram as buscas pelo corpo do rapaz, que ainda não foi encontrado. Informações dão conta de que o fluxo de água na cachoeira estava mais forte que o normal, já que as chuvas atingiram a cidade de forma intensa no último fim de semana.
O grupo voluntário, por outro lado, não tem mais informações sobre o caso. Entre militares e voluntários, há cerca de 15 pessoas empenhadas nas buscas.