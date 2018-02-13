Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fatalidade

Adolescente se afoga em cachoeira de Santa Maria de Jetibá

Jovem de 17 anos estava com amigos em uma cachoeira de uma pousada da região; bombeiros seguem na busca pelo corpo
Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 21:46

Adolescente morre em afogado em cachoeira de Santa Maria de Jetibá Crédito: Anilson Ferreira
Um adolescente de 17 anos desapareceu no início da tarde desta segunda-feira (12) em Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo. Ele estava com amigos quando, provavelmente, perdeu o controle com a correnteza da cachoeira onde nadava, que fica a cerca de 20 minutos do centro da cidade. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência segue em andamento e trata-se, sim, de um rapaz de 17 anos que se afogou. A equipe de Santa Leopoldina atende o caso. 
O Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá está no local desde as 15h30 desta segunda (12), quando iniciaram as buscas pelo corpo do rapaz, que ainda não foi encontrado. Informações dão conta de que o fluxo de água na cachoeira estava mais forte que o normal, já que as chuvas atingiram a cidade de forma intensa no último fim de semana.
O grupo voluntário, por outro lado, não tem mais informações sobre o caso. Entre militares e voluntários, há cerca de 15 pessoas empenhadas nas buscas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados