Adolescente perde bebê e família acusa hospital de negligência

Grávida | Gestante | Maternidade Crédito: Pixabay

Uma adolescente de 13 anos perdeu o bebê na madrugada deste sábado (17) após dar entrada na Maternidade Municipal de Cariacica. A família acusa a instituição de negligência médica. Ela continua internada da unidade e está acompanhada da própria mãe e do pai da criança, um adolescente de 16 anos.

De acordo com relato da mãe do adolescente, Edna Almeida Sati, a jovem entrou em trabalho de parto na quinta-feira (15), mas foi orientada a voltar nesta sexta-feira (16) pela manhã. A adolescente estava com 41 semanas de gestação.

A informação que tivemos foi que os médicos tentaram esperar pelo parto normal, mas como não conseguiram, já de madrugada decidiram pela cesariana. Ela foi internada às 7h de sexta-feira (16) e a morte do bebê foi confirmada às 4h deste sábado (17). Para nós, foi negligência médica. Ela sofreu demais, exclama Edna.

Ainda segundo a mãe do adolescente, toda a família está abalada. A jovem que perdeu o bebê ainda está internada. Meu filho está em estado de choque, assim como todos nós, comenta.

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