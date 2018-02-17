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Cariacica

Adolescente perde bebê e família acusa hospital de negligência

Mãe da criança, a jovem de 13 anos ainda está internada em uma maternidade de Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2018 às 16:00

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 16:00

Grávida | Gestante | Maternidade Crédito: Pixabay
Uma adolescente de 13 anos perdeu o bebê na madrugada deste sábado (17) após dar entrada na Maternidade Municipal de Cariacica. A família acusa a instituição de negligência médica. Ela continua internada da unidade e está acompanhada da própria mãe e do pai da criança, um adolescente de 16 anos.
De acordo com relato da mãe do adolescente, Edna Almeida Sati, a jovem entrou em trabalho de parto na quinta-feira (15), mas foi orientada a voltar nesta sexta-feira (16) pela manhã. A adolescente estava com 41 semanas de gestação.
A informação que tivemos foi que os médicos tentaram esperar pelo parto normal, mas como não conseguiram, já de madrugada decidiram pela cesariana. Ela foi internada às 7h de sexta-feira (16) e a morte do bebê foi confirmada às 4h deste sábado (17). Para nós, foi negligência médica. Ela sofreu demais, exclama Edna.
Ainda segundo a mãe do adolescente, toda a família está abalada. A jovem que perdeu o bebê ainda está internada. Meu filho está em estado de choque, assim como todos nós, comenta.
MATERNIDADE DIZ QUE BEBÊ NASCEU COM CORDÃO UMBILICAL ENROLADO NO PESCOÇO
Procurada, a maternidade diz que a adolescente deu entrada na unidade na última quinta-feira (15) com 41 semanas e foi atendida dentro das normas. Ainda de acordo com a maternidade, a jovem entrou em trabalho de parto no inicio da mesma noite e ficou assistida durante todo o processo. De madrugada por volta das 3h deste sábado (17) os médicos constataram a morte. A causa da morte, segundo o hospital, é que o bebê foi vítima de prolapso de cordão, ou seja, nasceu com cordão umbilical enrolado no pescoço.

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