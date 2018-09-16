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Noroeste do ES

Adolescente morre em acidente de moto em Marilândia

Condutor do veículo perdeu o controle da direção em uma curva e tombou às margens da rodovia Caminhos do Campo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2018 às 20:08

Publicado em 16 de Setembro de 2018 às 20:08

Foi realizado teste do bafômetro no motociclista, que constatou 0,35 mg/L de álcool, o que indicou que ele havia consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir. Crédito: Pixabay
Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente de moto na rodovia Caminhos do Campo, em Marilândia, região Noroeste do Estado, na noite deste sábado (15). Igor de Oliveira Vazzoler estava na garupa quando o condutor da motocicleta passava em uma curva da estrada no Córrego Liberdade, zona rural do município, perdeu o controle do veículo e tombou. A vítima foi socorrida com vida, mas morreu no hospital.
Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que foi ao Centro comprar bebidas alcoólicas e seguia para a casa de amigos no Córrego Liberdade quando perdeu o controle da moto FAN 150 na curva e tombou às margens da rodovia. Igor estava vivo quando os militares chegaram no local do acidente. Momentos depois, uma ambulância municipal chegou, socorreu o adolescente e o encaminhou parra o Pronto-Atendimento (PA) de Marilândia.
Já o condutor foi levado ao PA pelos militares. Ele apresentava escoriações pelo corpo e recebeu atendimento médico. Na unidade de saúde, os policiais foram informados que Igor havia morrido, possivelmente por trauma na cabeça, de acordo com o médico de plantão.
Foi realizado teste do bafômetro no motociclista, que constatou 0,35 mg/L de álcool, o que indicou que ele havia consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir. O motorista foi conduzido para a 15a Delegacia de Colatina para as medidas cabíveis.

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