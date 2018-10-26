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Violência sexual

Adolescente é estuprada após aceitar carona de desconhecido

A vítima, de 16 anos, e sua irmã, de 17 anos, entraram no carro de um homem para chegar mais rápido em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 20:01

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 20:01

A Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação
Um adolescente de 16 anos foi estuprada em Jaguaré, região Norte do Estado, na tarde desta quinta-feira (25), após aceitar a carona de um desconhecido. A jovem e a irmã, de 17 anos, seguiram a pé da rodoviária da cidade até a casa delas, no bairro Seac, quando um homem que aparentava ter 35 anos ofereceu a carona. No caminho, ele quis pagar para ter relações sexuais com as irmãs, mas elas não aceitaram. O acusado, então, as ameaçou de morte com um canivete e estuprou uma delas.
De acordo com a Polícia Militar, as vítimas contaram que foram até a rodoviária a pé comprar uma passagem de ônibus porque uma delas iria viajar. Quando voltavam para casa, as irmãs foram abordadas por um homem em um carro preto, que ofereceu carona. Elas disseram que estavam com pressa e aceitaram seguir de carro com o suspeito.
Quando as adolescentes entraram no veículo, o acusado pediu que elas dessem uma volta com ele e ainda oferecer R$ 100 para que tivessem relações sexuais com ele. As duas negaram e o indivíduo levou as jovens para uma estrada que liga Jaguaré à comunidade de Japira e entrou em um cafezal. No local, com um canivete, ele ameaçou de morte as irmãs caso não tirassem a roupa e fizessem tudo o que ele quisesse.
Ainda segundo a PM, na tentativa de abusar sexualmente das duas, o suspeito feriu a adolescente de 16 anos no braço esquerdo. Em seguida, ele a estuprou. Depois, o acusado mandou que ela e a irmã saíssem do carro e fingissem que nunca tinham visto ele e, em seguida, o suspeito fugiu.
Policiais militares realizaram buscas na região, mas não localizaram o acusado. Depois, levaram a adolescente de 16 anos para o pronto-socorro e acionaram o Conselho Tutelar. A vítima fez exames e foi medicada.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré e, até o momento, ninguém foi detido. Outras informações não foram repassadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas, ressalta a nota.
 

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