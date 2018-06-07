Adolescente de 16 anos assassinado em Aracruz

Procurada, a Polícia Civil informou que caso segue sob investigação Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um adolescente de 16 anos foi assassinado na noite de quarta-feira (6), em Aracruz, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 21 horas. A vítima foi identificada como Alan Cardoso dos Santos.

De acordo com a Polícia Militar, Alan foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, que atingiram a cabeça e o peito do jovem. Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado.