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Norte do ES

Adolescente de 16 anos assassinado em Aracruz

Alan Cardoso dos Santos foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no peito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 15:59

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 15:59

Procurada, a Polícia Civil informou que caso segue sob investigação Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um adolescente de 16 anos foi assassinado na noite de quarta-feira (6), em Aracruz, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 21 horas. A vítima foi identificada como Alan Cardoso dos Santos.
De acordo com a Polícia Militar, Alan foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, que atingiram a cabeça e o peito do jovem. Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado.
Procurada, a Polícia Civil informou que caso segue sob investigação e, até o momento, ninguém foi detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos, informou em nota.

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