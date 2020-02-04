Adolescente de 14 anos espera pai ir ao supermercado e desaparece no ES

Atualização: A família confirmou que a adolescente voltou para casa na noite de segunda-feira (03).
Os pais de Vitória Kalita Mendes, de 14 anos, vivem momentos de angústia desde a noite de sábado (1), quando a adolescente saiu de casa, no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. De acordo com a mãe, Rosineia Furtado, que não estava em casa na noite de sábado (1), o desaparecimento ocorreu após o pai da jovem sair de casa para ir ao supermercado. Ao voltar para casa ele não encontrou mais a filha.
A mãe de Vitória disse que horas depois registrou o desparecimento da filha na Polícia Civil. No dia seguinte a adolescente chegou a fazer contato com a família, por meio de um aplicativo de mensagens, dizendo que esteve em Guarapari. Isso aconteceu na noite de domingo (02). Em seguida a menina não deu mais notícias.
Ainda segundo Rosineia, a filha já desapareceu outras duas vezes. Em ambos os casos a adolescente mandou mensagem pedindo que os pais fossem buscá-la em locais distantes. Rosineia lamentou a demora da filha para fazer contato e ainda detalhou que pessoas têm enviado fotos da adolescente em alguns locais da Grande Vitória, como a Praia Secreta, em Vila Velha.