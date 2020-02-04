Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Adolescente de 14 anos espera pai ir ao supermercado e desaparece no ES
Desaparecida

Adolescente de 14 anos espera pai ir ao supermercado e desaparece no ES

Jovem aproveitou a ausência do pai para sair de casa; a mãe disse que a filha chegou a ligar e dizer que esteve em Guarapari, mas depois disso não deu mais notícias

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 21:32
Atualização: A família confirmou que a adolescente voltou para casa na noite de segunda-feira (03).
Os pais de Vitória Kalita Mendes, de 14 anos, vivem momentos de angústia desde a noite de sábado (1), quando a adolescente saiu de casa, no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. De acordo com a mãe, Rosineia Furtado, que não estava em casa na noite de sábado (1), o desaparecimento ocorreu após o pai da jovem sair de casa para ir ao supermercado. Ao voltar para casa ele não encontrou mais a filha.
A mãe de Vitória disse que horas depois registrou o desparecimento da filha na Polícia Civil.  No dia seguinte a adolescente chegou a fazer contato com a família, por meio de um aplicativo de mensagens, dizendo que esteve em Guarapari. Isso aconteceu na noite de domingo (02). Em seguida a menina não deu mais notícias.
Ainda segundo Rosineia, a filha já desapareceu outras duas vezes. Em ambos os casos a adolescente mandou mensagem pedindo que os pais fossem buscá-la em locais distantes. Rosineia lamentou a demora da filha para fazer contato e ainda detalhou que pessoas têm enviado fotos da adolescente em alguns locais da Grande Vitória, como a Praia Secreta, em Vila Velha.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados