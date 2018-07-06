Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Acordo libera uso de 19 lagoas de Vila Velha para abastecimento público
Audiência

Acordo libera uso de 19 lagoas de Vila Velha para abastecimento público

Em dois meses, licenciamento deve ser liberado; empresas farão a interligação

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 01:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 01:18
Lagoas surgiram a partir da degradação causada pela exploração de areia Crédito: Marcelo Prest
Após três horas de audiência foi fechado, na tarde de quinta-feira (05), o acordo judicial que vai permitir a utilização de 19 lagoas artificiais para a reservação de água e abastecimento nos períodos de seca. A estimativa do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) é que em dois meses o licenciamento seja liberado e as empresas possam começar a fazer a interligação das lagoas e a recuperação da área do entorno.
Localizadas na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, as lagoas foram criadas a partir da degradação ambiental ocasionada pela exploração de areia na região por mais de três décadas. Hoje ocupam uma área de 98 hectares  o que equivale a 98 campos de futebol. Juntas possuem um volume de 3,4 bilhões de litros de água, o suficiente para abastecer de 64% da Grande Vitória por nove dias.
Pelo acordo fechado ontem, a empresa Jaguarussu Areal, proprietária da maior parte da área, vai fazer a cessão da propriedade para o Estado. Ela ficará ainda encarregada de fazer o mapeamento georreferenciado dos limites da propriedade.
Já a Transpoterra Extração e Comércio, que possui os direitos de exploração da areia e uma pequena parte da área, também vai cedê-la ao Estado. E fará os projetos de interligação das lagoas e de recuperação da área do entorno.
A Parsec Empreendimentos, que possui uma lagoa, vai manter a propriedade, mas terá que registrar em cartório que sua destinação é de interesse público. Foi autorizada a explorar a área para fins turísticos, como havia informado a advogada da empresa, Isabela Igreja Rosa da Silva.
FISCALIZAÇÃO
Caberá ao Iema a fiscalização, o acompanhamento dos projetos e o licenciamento da empresa Transpoterra. Já a liberação para atuar da Parsec será feita pela Prefeitura de Vila Velha.
A Cesan vai fazer os investimentos que viabilizem o abastecimento, como a instalação de adutora e a implantação de um canal que ligue as lagoas ao Rio Jucu. Até que a área seja liberada para a Cesan, vamos antecipar os estudos necessários ao projeto executivo, relata o diretor-presidente da Cesan, Amadeu Wetler. Ele destaca ainda que as lagoas representam uma alternativa de abastecimento que acrescentam segurança hídrica.
De acordo com o procurador do Estado, Alexandre Tatagiba de Oliveira, todos os encargos financeiros vão ser de responsabilidade das empresas. Vão arcar com as despesas para a cessão das áreas, a recuperação do entorno, a conexão das lagoas, o mapeamento das áreas, o que for necessário para viabilizar o projeto, explica, assinalando que considera o acordo uma grande vitória.
Para o geólogo do Iema Paulo Roberto Nonnenmacher, que propôs a destinação das lagoas para uso no abastecimento, esta foi a melhor solução encontrada. Nos próximos dois meses vamos cuidar para liberar o licenciamento para as empresas atuarem e liberarem a área para a Cesan, disse.
SOLUÇÃO
Para os autores da Ação Civil Pública que deu origem ao acordo, os promotores Nícia Regina Sampaio e Gustavo Senna, houve uma conquista sem igual para a coletividade. Senna acrescenta que foram harmonizados os interesses de todos os envolvidos, respeitando as leis e o meio ambiente, focando o principal objetivo, que é a sociedade.
Na próxima segunda-feira, ele irá instaurar um procedimento administrativo para fazer o acompanhamento do acordo. Para dar transparência aos atos e acompanhar os compromissos assumidos, disse.
ENTENDA O ACORDO
Dados
Lagoas
Área
Juntas as 19 lagoas ocupam uma área de 98 hectares na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. O espaço equivale a uma área de 98 campos de futebol.
Volume
Água
Juntas as lagoas armazenam hoje 3,4 bilhões de litros de água. A expectativa é de que, com a interligação entre elas o seu aprofundamento, possam acumular um total de 8 bilhões de litros de água.
Distância
Rio
As 19 lagoas estão a uma distância de um quilômetro e meio do Rio Jucu. Um canal faria a interligação entre eles.
Abastecimento
População
O Rio Jucu é responsável pelo abastecimento de 64% da Grande Vitória. As lagoas, sozinhas, consegue abastecer esta população por nove dias.
Estudos
Preliminares
Realizados pela Cesan, indicam que a água pode ser utilizada para o consumo humano. E mais, que a capacidade de armazenamento das lagoas pode aumentar com algumas intervenções, como a interligação entre elas ou mesmo a criação de um grande lago.
Acordo
Justiça
Empresa
A empresa Jaguarussu Areal, proprietária da maior parte da área, vai fazer a cessão da propriedade para o Estado. Ela ficará ainda encarregada de fazer o mapeamento dos limites da propriedade.
Exploração
Área
A Transpoterra Extração e Comércio, que possui os direitos de exploração da areia e uma pequena parte da área, também vai cedê-la ao Estado. E fará os projetos de interligação das lagoas e de recuperação da área do entorno.
Outra
Turismo
A Parsec Empreendimentos, que possui uma lagoa, vai manter a propriedade, mas terá que registrar em cartório que sua destinação é de interesse público. Vai explorar turismo na área.
Iema
Fiscalização
O Iema fará a fiscalização, o acompanhamento dos projetos e o licenciamento da empresa Transpoterra. Já a liberação para atuar da Parsec será feita pela Prefeitura de Vila Velha.
Cesan
Investimentos
Fará os investimentos que viabilizem o abastecimento, como a instalação de adutora e a implantação de um canal que ligue as lagoas ao Rio Jucu.
MPES
Acompanhamento
Vai instaurar procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento do acordo.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados