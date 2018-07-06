Acordo libera uso de 19 lagoas de Vila Velha para abastecimento público

Lagoas surgiram a partir da degradação causada pela exploração de areia Crédito: Marcelo Prest

Após três horas de audiência foi fechado, na tarde de quinta-feira (05), o acordo judicial que vai permitir a utilização de 19 lagoas artificiais para a reservação de água e abastecimento nos períodos de seca. A estimativa do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) é que em dois meses o licenciamento seja liberado e as empresas possam começar a fazer a interligação das lagoas e a recuperação da área do entorno.

Localizadas na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, as lagoas foram criadas a partir da degradação ambiental ocasionada pela exploração de areia na região por mais de três décadas. Hoje ocupam uma área de 98 hectares  o que equivale a 98 campos de futebol. Juntas possuem um volume de 3,4 bilhões de litros de água, o suficiente para abastecer de 64% da Grande Vitória por nove dias.

Pelo acordo fechado ontem, a empresa Jaguarussu Areal, proprietária da maior parte da área, vai fazer a cessão da propriedade para o Estado. Ela ficará ainda encarregada de fazer o mapeamento georreferenciado dos limites da propriedade.

Já a Transpoterra Extração e Comércio, que possui os direitos de exploração da areia e uma pequena parte da área, também vai cedê-la ao Estado. E fará os projetos de interligação das lagoas e de recuperação da área do entorno.

A Parsec Empreendimentos, que possui uma lagoa, vai manter a propriedade, mas terá que registrar em cartório que sua destinação é de interesse público. Foi autorizada a explorar a área para fins turísticos, como havia informado a advogada da empresa, Isabela Igreja Rosa da Silva.

FISCALIZAÇÃO

Caberá ao Iema a fiscalização, o acompanhamento dos projetos e o licenciamento da empresa Transpoterra. Já a liberação para atuar da Parsec será feita pela Prefeitura de Vila Velha.

A Cesan vai fazer os investimentos que viabilizem o abastecimento, como a instalação de adutora e a implantação de um canal que ligue as lagoas ao Rio Jucu. Até que a área seja liberada para a Cesan, vamos antecipar os estudos necessários ao projeto executivo, relata o diretor-presidente da Cesan, Amadeu Wetler. Ele destaca ainda que as lagoas representam uma alternativa de abastecimento que acrescentam segurança hídrica.

De acordo com o procurador do Estado, Alexandre Tatagiba de Oliveira, todos os encargos financeiros vão ser de responsabilidade das empresas. Vão arcar com as despesas para a cessão das áreas, a recuperação do entorno, a conexão das lagoas, o mapeamento das áreas, o que for necessário para viabilizar o projeto, explica, assinalando que considera o acordo uma grande vitória.

Para o geólogo do Iema Paulo Roberto Nonnenmacher, que propôs a destinação das lagoas para uso no abastecimento, esta foi a melhor solução encontrada. Nos próximos dois meses vamos cuidar para liberar o licenciamento para as empresas atuarem e liberarem a área para a Cesan, disse.

SOLUÇÃO

Para os autores da Ação Civil Pública que deu origem ao acordo, os promotores Nícia Regina Sampaio e Gustavo Senna, houve uma conquista sem igual para a coletividade. Senna acrescenta que foram harmonizados os interesses de todos os envolvidos, respeitando as leis e o meio ambiente, focando o principal objetivo, que é a sociedade.

Na próxima segunda-feira, ele irá instaurar um procedimento administrativo para fazer o acompanhamento do acordo. Para dar transparência aos atos e acompanhar os compromissos assumidos, disse.

ENTENDA O ACORDO

Dados

Lagoas

Área

Juntas as 19 lagoas ocupam uma área de 98 hectares na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. O espaço equivale a uma área de 98 campos de futebol.

Volume

Água

Juntas as lagoas armazenam hoje 3,4 bilhões de litros de água. A expectativa é de que, com a interligação entre elas o seu aprofundamento, possam acumular um total de 8 bilhões de litros de água.

Distância

Rio

As 19 lagoas estão a uma distância de um quilômetro e meio do Rio Jucu. Um canal faria a interligação entre eles.

Abastecimento

População

O Rio Jucu é responsável pelo abastecimento de 64% da Grande Vitória. As lagoas, sozinhas, consegue abastecer esta população por nove dias.

Estudos

Preliminares

Realizados pela Cesan, indicam que a água pode ser utilizada para o consumo humano. E mais, que a capacidade de armazenamento das lagoas pode aumentar com algumas intervenções, como a interligação entre elas ou mesmo a criação de um grande lago.

Acordo

Justiça

Empresa

A empresa Jaguarussu Areal, proprietária da maior parte da área, vai fazer a cessão da propriedade para o Estado. Ela ficará ainda encarregada de fazer o mapeamento dos limites da propriedade.

Exploração

Área

A Transpoterra Extração e Comércio, que possui os direitos de exploração da areia e uma pequena parte da área, também vai cedê-la ao Estado. E fará os projetos de interligação das lagoas e de recuperação da área do entorno.

Outra

Turismo

A Parsec Empreendimentos, que possui uma lagoa, vai manter a propriedade, mas terá que registrar em cartório que sua destinação é de interesse público. Vai explorar turismo na área.

Iema

Fiscalização

O Iema fará a fiscalização, o acompanhamento dos projetos e o licenciamento da empresa Transpoterra. Já a liberação para atuar da Parsec será feita pela Prefeitura de Vila Velha.

Cesan

Investimentos

Fará os investimentos que viabilizem o abastecimento, como a instalação de adutora e a implantação de um canal que ligue as lagoas ao Rio Jucu.

MPES

Acompanhamento

Vai instaurar procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento do acordo.