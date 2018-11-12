Acompanhe a correção do segundo dia do Enem ao vivo no Gazeta Online

Neste domingo (11), os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fizeram a prova de ciências da natureza e matemática. Está curioso com o resultado? A repórter Beatriz Marcarini vai mediar a correção, ao vivo, dos professores do Salesiano Vitória, às 20 horas no Gazeta Online.
Esse ano, os alunos contaram com 30 minutos a mais que o tempo disponível no exame do ano passado. Os portões abriram às 12 horas e fecharam às 13 horas. O início das provas foi às 13h30 e o encerramento foi as 18h30.
O gabarito oficial vai ser divulgado pelo Inep na próxima quarta-feira (14). Os resultados individuais estarão disponíveis só no dia 18 de janeiro.
