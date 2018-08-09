Ações penais contra militares devem começar a ser julgadas em setembro

O movimento de paralisação, ocorrido em fevereiro do ano passado, continua sendo julgado pela Justiça Militar do Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

Greve da Polícia Militar, devem começar a ser julgadas em setembro, segundo o juiz titular da Vara da Auditoria da Justiça Militar, Getúlio Vargas Pereira Neves. Três ações penais envolvendo militares durante a, devem começar a ser julgadas em setembro, segundo o juiz titular da Vara da Auditoria da Justiça Militar, Getúlio Vargas Pereira Neves.

STJ) sobre o pedido de federalização do julgamento dos crimes militares praticados durante a greve da PM no Espírito Santo. O pedido foi feito por Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, mas foi negado nesta quarta-feira (8), por unanimidade. Ele informou que aguardava a decisão do Superior Tribunal de Justiça () sobre o pedido de federalização do julgamento dos crimes militares praticados durante a greve da PM no Espírito Santo. O pedido foi feito por Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República,, por unanimidade.

Com o resultado, o movimento de paralisação, ocorrido em fevereiro do ano passado, continua sendo julgado pela Justiça Militar do Espírito Santo. A decisão vem para confirmar o bom funcionamento da Justiça Militar no Espírito Santo, comenta.

Ele disse que a promotoria de Justiça ofereceu 31 denúncias que envolvem capitão da reserva, major, tenente-coronel, e praças por crime de motim, revolta, violência contra o superior, incitação à prática de crime militar, aliciação e crítica indevida de ordens do comando.

SUSPENSÃO

Auditoria de Justiça Militar suspendeu os julgamentos de um tenente-coronel, de um major e um capitão da PM, que aconteceriam nesta semana. Eles são acusados de envolvimento na greve da PM em fevereiro de 2017, no Espírito Santo. No dia 9 de julho, ade um tenente-coronel, de um major e um capitão da PM, que aconteceriam nesta semana. Eles são acusados de envolvimento na greve da PM em fevereiro de 2017, no Espírito Santo.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o juiz da Justiça Militar considerou prudente a suspensão dos julgamentos até a decisão do Incidente de Deslocamento de Competência (IDC).