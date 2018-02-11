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Santa Teresa

Acidente ônibus: motorista desviou rota por conta da interdição na 259

No trajeto original o ônibus passaria pela BR 259, mas por conta da interdição da rodovia devido ao deslizamento de pedras, a nova rota foi a ES 261
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 21:30

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 21:30

Acidente com ônibus em Santa Teresa Crédito: Internauta
O motorista do ônibus que se envolveu em um
acidente na rodovia ES 261, em Santa Teresa,
na manhã deste sábado (10), teve que desviar a rota prevista por conta da interdição da BR 259, ocasionada pelo rolamento de pedras durante a semana. Treze pessoas ficaram feridas. 
Por conta desta interdição, que fechou o trecho entre Colatina e Baixo Guandu, o motorista tentou um desvio por uma estrada de chão. Mas por causa da má condição do local, teve que passar pela ES 261, como conta a passageira do ônibus, Leiliane Aparecida do Nascimento.
"Por conta da pista interditada, o motorista tentou passar por um desvio, mas antes de chegar ao desvio na estrada de chão, ele viu alguns carros voltando e avisando que não tinha como passar, por causa do barro. E os motoristas disseram que se a gente fosse tentar passar por lá o ônibus iria atolar. Então voltamos e pegamos uma outra estrada", relata. 
Acidente ônibus em Santa Teresa, motorista desviou rota por conta da interdição em 259
Segundo informações da TV Gazeta, o ônibus trazia uma excursão que vinha de Mutum (MG) e seguia para o carnaval de Nova Viçosa, na Bahia. O acidente aconteceu na altura de Rio Saltinho, em Santa Teresa, na ES 261. 
(Com informações de Mayara Mello) 

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