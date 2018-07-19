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Acidente no MS: menina de 4 anos recebe alta do CTI

Helora Maria Soares Brandão, de 4 anos, também já está respirando sem aparelhos e já iniciou a dieta via oral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 20:34

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 20:34

Helora foi a única sobrevivente que resultou na morta dos pais Henrique e Mery Ângela, em Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução | Facebook
A assessoria de comunicação do hospital Santa Casa, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, divulgou que a menina Helora Maria Soares Brandão, de quatro anos, que sobreviveu a um acidente de carro que matou os pais, o casal capixaba Henrique Brandão e Mery Ângela Brandão, recebeu alta do Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) na tarde desta quinta-feira (19).
No momento, ela mantém o quadro estável, consciente, orientada e comunicativa, está respirando em ar ambiente e segue em dieta via oral. Helora aguarda o processo de transferência para a enfermaria pediátrica ainda nesta sexta (19). Ela sofreu fraturas nas pernas e no braço.
O ACIDENTE
O acidente aconteceu nesta sexta-feira (13), na BR 060, em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos. A esposa de Henrique, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, também morreu na hora com o impacto da batida.
A família havia chegado em Campo Grande na manhã de sexta-feira (13). Eles estavam de férias e alugaram um carro no local para ir a Bonito-MS. A condutora do outro carro sofreu ferimentos leves e, após ser hospitalizada na sexta-feira, recebeu alta.

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