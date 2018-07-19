Acidente no MS: filha de casal pode ter alta do CTI nesta quinta

Menina Helora Maria Soares Brandão sobreviveu ao acidente no Mato Grosso Crédito: Reprodução

A menina Helora Maria Soares Brandão, de 4 anos, que sobreviveu ao acidente que aconteceu na BR 060, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul , tem previsão de alta do CTI pediátrico nesta quinta-feira (19). A informação é da assessoria assessoria de comunicação do hospital Santa Casa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Veja a nota abaixo.

A paciente Helora Maria Soares Brandão, 4 anos permanece no CTI pediátrico em monitorização contínua para controle (exames de imagens e laboratoriais ) e em uso de antibióticos. No quinto dia de pós operatório cirúrgico de correção de fraturas de fêmures (direito e esquerdo). No momento paciente mantém o quadro estável, consciente, orientada e comunicativa, está respirando em ar ambiente e segue em dieta via oral. Paciente com previsão de alta do CTI para a data de hoje, caso não tenha intercorrências.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (13), na BR 060, em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos. A esposa de Henrique, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, também morreu na hora com o impacto da batida.