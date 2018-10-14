Acidente na Segunda Ponte: mãe de bebê está internada em estado grave

Sabrina de Jesus, de 18 anos, segue internada em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória. Ela foi arremessada com a filha, Sofia de Jesus, de 6 meses de idade, para fora do veículo em que estava na, na manhã deste sábado (13). A bebê, depois de fazer tomografia e uma série de outros exames, teve descartadas as possibilidades de hemorragia e fratura, mas continua internada. As informações são da irmã de Sabrina, que deu entrevista à TV Gazeta.