Acidente na Segunda Ponte: mãe de bebê está internada em estado grave

Sabrina de Jesus, de 18 anos, segue internada em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória. Ela foi arremessada com a filha, Sofia de Jesus, de 6 meses de idade, para fora do veículo em que estava na Segunda Ponte, na manhã deste sábado (13). A bebê, depois de fazer tomografia e uma série de outros exames, teve descartadas as possibilidades de hemorragia e fratura, mas continua internada. As informações são da irmã de Sabrina, que deu entrevista à TV Gazeta.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que estava a família fez um retorno proibido antes de ser atingido. O trânsito, no local, chegou a ficar interditado no momento do acidente.
De acordo com a PRF, o carro em que estavam Sabrina e Sofia fez o retorno em um espaço que é exclusivo para ambulâncias, viaturas e veículos oficiais. Quando cruzou a via, foi atingido por um veículo que era conduzido por um bombeiro, que não conseguiu evitar a batida. No veículo da família ainda estava um casal, que não foi arremessado, mas também ficou ferido.
(Com informações da TV Gazeta).