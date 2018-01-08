Acidente mata idosa e deixa quatro feridos em Boa Esperança

Uma grave acidente matou uma idosa e deixou outras quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (8) na rodovia ES 130, entre os municípios de Boa Esperança e Nova Venécia, no Noroeste do Estado.
Uma idosa de 89 anos que estava dentro do carro, identificada como Maria Gomes da Silva Castilho, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Cristo Rei, em Boa Esperança.
As outras quatro vítimas também foram socorridas para a unidade hospitalar com ferimentos leves. O corpo da idosa será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.