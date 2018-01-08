Acidente mata idosa e deixa quatro feridos em Boa Esperança

O acidente aconteceu próximo à ponte que faz limite com o município de Boa Esperança. Crédito: Foto internauta

Uma grave acidente matou uma idosa e deixou outras quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (8) na rodovia ES 130, entre os municípios de Boa Esperança e Nova Venécia, no Noroeste do Estado.

Colatina para Pinheiros em um Fiat Siena quando o motorista perdeu o controle do veículo. Ele saiu da pista e bateu contra uma cerca. O veículo parou dentro da vegetação, já às margens da rodovia. A Polícia Militar informou que cinco pessoas - dois homens e três mulheres - seguiam deparaem um Fiat Siena quando o motorista perdeu o controle do veículo. Ele saiu da pista e bateu contra uma cerca. O veículo parou dentro da vegetação, já às margens da rodovia.

Uma idosa de 89 anos que estava dentro do carro, identificada como Maria Gomes da Silva Castilho, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Cristo Rei, em Boa Esperança.

As outras quatro vítimas também foram socorridas para a unidade hospitalar com ferimentos leves. O corpo da idosa será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.