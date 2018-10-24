Acidente grave entre carretas interdita BR 101 em Rio Novo do Sul

Um motorista morreu em um grave acidente envolvendo um caminhão e duas carretas na madrugada desta quarta-feira (24) na BR 101, em Rio Novo do Sul. A pista ficou totalmente interditada na altura do quilômetro 384, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até o início da manhã. Por volta das 7h10, o trânsito foi liberado.
Dos três veículos envolvidos na batida, dois estavam carregados com granito e um com beterraba. A fila de carros nos dois sentidos, de acordo com internautas do Gazeta Online, chega a seis quilômetros. A colisão aconteceu por volta das 3h30 da madrugada.
Ainda segundo informações da PRF, os outros dois motoristas tiveram ferimentos leves.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, para o atendimento da ocorrência foi acionada uma ambulância, um guincho e uma viatura de inspeção. A pista ficou interditada por cerca de três horas e meia para trabalho da perícia.
Por volta de 10h, a pista voltou a ser totalmente interditada para a retirada dos veículos envolvidos no acidente. Todos os veículos foram retirados e a pista foi liberada por volta de 11h30.