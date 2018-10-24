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Vítima

Acidente grave entre carretas interdita BR 101 em Rio Novo do Sul

A pista chegou a ficar totalmente interditada na altura do quilômetro 384, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 10:20

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 10:20

Acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul, nesta quarta-feira (24) Crédito: Internauta
Um motorista morreu em um grave acidente envolvendo um caminhão e duas carretas na madrugada desta quarta-feira (24) na BR 101, em Rio Novo do Sul. A pista ficou totalmente interditada na altura do quilômetro 384, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até o início da manhã. Por volta das 7h10, o trânsito foi liberado. 
Dos três veículos envolvidos na batida, dois estavam carregados com granito e um com beterraba. A fila de carros nos dois sentidos, de acordo com internautas do Gazeta Online, chega a seis quilômetros. A colisão aconteceu por volta das 3h30 da madrugada. 
Ainda segundo informações da PRF, os outros dois motoristas tiveram ferimentos leves. 
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, para o atendimento da ocorrência foi acionada uma ambulância, um guincho e uma viatura de inspeção. A pista ficou interditada por cerca de três horas e meia para trabalho da perícia. 
Por volta de 10h, a pista voltou a ser totalmente interditada para a retirada dos veículos envolvidos no acidente. Todos os veículos foram retirados e a pista foi liberada por volta de 11h30. 

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