Acidente grave entre carretas interdita BR 101 em Rio Novo do Sul

Acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul, nesta quarta-feira (24) Crédito: Internauta

Um motorista morreu em um grave acidente envolvendo um caminhão e duas carretas na madrugada desta quarta-feira (24) na BR 101, em Rio Novo do Sul. A pista ficou totalmente interditada na altura do quilômetro 384, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até o início da manhã. Por volta das 7h10, o trânsito foi liberado.

Dos três veículos envolvidos na batida, dois estavam carregados com granito e um com beterraba. A fila de carros nos dois sentidos, de acordo com internautas do Gazeta Online, chega a seis quilômetros. A colisão aconteceu por volta das 3h30 da madrugada.

Ainda segundo informações da PRF, os outros dois motoristas tiveram ferimentos leves.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, para o atendimento da ocorrência foi acionada uma ambulância, um guincho e uma viatura de inspeção. A pista ficou interditada por cerca de três horas e meia para trabalho da perícia.