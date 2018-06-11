Acidente entre ônibus e caminhão deixa feridos em Vila Velha

Acidente deixou o trânsito lento na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (11) Crédito: Rafael Arraz

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus do sistema Transcol deixou feridos na manhã desta segunda-feira (11). A colisão aconteceu por volta de 6h, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, no quilômetro 13 da Rodovia do Sol, na Barra do Jucu, em Vila Velha.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do ônibus foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Outras vítimas tiveram ferimentos leves.

A colisão causou congestionamento e deixou o trânsito intenso no sentido Centro de Vila Velha. O Corpo de Bombeiros e o Serviço Médico de Atendimento de Urgência foram acionados. Não há informações sobre o número exato de feridos e nem sobre o estado de saúde do motorista.