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Rodovia do Sol

Acidente entre ônibus e caminhão deixa feridos em Vila Velha

A colisão aconteceu por volta de 6h, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, no quilômetro 13 da Rodovia do Sol, na Barra do Jucu, em Vila Velha

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 11:31
Acidente deixou o trânsito lento na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (11) Crédito: Rafael Arraz
Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus do sistema Transcol deixou feridos na manhã desta segunda-feira (11). A colisão aconteceu por volta de 6h, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, no quilômetro 13 da Rodovia do Sol, na Barra do Jucu, em Vila Velha.
De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do ônibus foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Outras vítimas tiveram ferimentos leves.
A colisão causou congestionamento e deixou o trânsito intenso no sentido Centro de Vila Velha. O Corpo de Bombeiros e o Serviço Médico de Atendimento de Urgência foram acionados. Não há informações sobre o número exato de feridos e nem sobre o estado de saúde do motorista.
 

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