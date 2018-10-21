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Colisão

Acidente entre moto e ônibus deixa feridos em Vitória

Motociclista e garupa ficaram desacordados após a colisão; eles foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital São Lucas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 17:56

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 17:56

Acidente em Inhanguetá, Vitória Crédito: Luiz Fernando da Silva
Um homem e uma mulher ficaram feridos em um grave acidente na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Inhanguetá, em Vitória, por volta de 7 horas deste domingo (21). O motociclista perdeu a direção em uma curva e colidiu de frente contra um ônibus municipal de Vitória, que faz a linha Caratoíra x Shopping Vitória. 
Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e colidiu contra o vidro do coletivo. De acordo com testemunhas, a moto estava na contramão. O agente da Guarda Municipal Luiz Fernando da Silva informou que tanto o homem, que conduzia a moto, quanto mulher, que estava na garupa, ficaram desacordados após o acidente.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o atendimento às vítimas e as encaminharam ao Hospital São Lucas, também na capital. 
 
 

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