Acidente entre moto e ônibus deixa feridos em Vitória

Um homem e uma mulher ficaram feridos em um gravena Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Inhanguetá, em, por volta de 7 horas deste domingo (21). O motociclista perdeu a direção em uma curva e colidiu de frente contra um ônibus municipal de Vitória, que faz a linha Caratoíra x Shopping Vitória.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e colidiu contra o vidro do coletivo. De acordo com testemunhas, a moto estava na contramão. O agente da Guarda Municipal Luiz Fernando da Silva informou que tanto o homem, que conduzia a moto, quanto mulher, que estava na garupa, ficaram desacordados após o acidente.