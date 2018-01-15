Acidente entre carros e moto deixa dois feridos na Rodovia do Contorno

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio e uma moto, no quilômetro 288, da Rodovia do Contorno, em Cariacica, deixou dois feridos na manhã desta segunda-feira (15). Um Corsa colidiu com uma moto, que invadiu a contramão e colidiu com um Gol, que seguia no sentido oposto.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, uma vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas e a outra para o Hospital Infantil. A equipe da concessionária, além de prestar o atendimento emergencial, também fez a sinalização de pista. A via está com desvio para as faixas 2, em ambos sentidos, e interdição da faixa 1. O trânsito está lento nos dois sentidos.