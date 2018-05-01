Acidente entre carro e ônibus deixa motorista ferido em Vila Velha

Um carro foi atingido por um ônibus por volta das 13h30 desta terça-feira (1º) no cruzamento da Rua Antônio Ataíde com a Avenida Carioca, em Vila Velha. O veículo avançou o sinal e o coletivo não conseguiu frear a tempo.
De acordo com o motorista do ônibus, três pessoas estavam no coletivo, além dele e do cobrador. Segundo ele, o carro atravessou a Avenida Carioca com o semáforo vermelho e foi atingido na lateral.
O motorista do carro teve ferimentos leves, mas foi levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Olaria, bairro de Vila Velha, para ser submetido a exames.