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Cruzamento

Acidente entre carro e ônibus deixa motorista ferido em Vila Velha

Três passageiros estavam no ônibus no momento da batida

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 17:44
Crédito: Fernando Estevão | TV Gazeta
Um carro foi atingido por um ônibus por volta das 13h30 desta terça-feira (1º) no cruzamento da Rua Antônio Ataíde com a Avenida Carioca, em Vila Velha. O veículo avançou o sinal e o coletivo não conseguiu frear a tempo.
De acordo com o motorista do ônibus, três pessoas estavam no coletivo, além dele e do cobrador. Segundo ele, o carro atravessou a Avenida Carioca com o semáforo vermelho e foi atingido na lateral.
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O motorista do carro teve ferimentos leves, mas foi levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Olaria, bairro de Vila Velha, para ser submetido a exames.

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