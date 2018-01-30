Acidente entre carro e Kombi com funcionários deixa feridos no Norte

Um grave acidente entre dois veículos deixou oito feridos por volta de 7h desta terça-feira (30). A colisão aconteceu em Nova Venécia, Norte do Estado, na estrada que liga o município a São Mateus, na altura da Curva do Curtume.

Um veículo HB20, que seguia sentido Nova Venécia, bateu de frente com uma Kombi, que seguia no sentido contrário.

No HB20 estavam duas enfermeiras e, na Kombi, seis funcionários de uma empresa de laticínios. Todas as oito vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. O motorista da Kombi e outro funcionário da empresa ficaram gravemente feridos.