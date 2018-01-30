Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Acidente entre carro e Kombi com funcionários deixa feridos no Norte
Nova Venécia

Acidente entre carro e Kombi com funcionários deixa feridos no Norte

Um veículo HB20, que seguia sentido Nova Venécia, bateu de frente com a Kombi, que seguia no sentido contrário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 13:27

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 13:27

Um grave acidente entre dois veículos deixou oito feridos por volta de 7h desta terça-feira (30). A colisão aconteceu em Nova Venécia, Norte do Estado, na estrada que liga o município a São Mateus, na altura da Curva do Curtume.
Um veículo HB20, que seguia sentido Nova Venécia, bateu de frente com uma Kombi, que seguia no sentido contrário.
No HB20 estavam duas enfermeiras e, na Kombi, seis funcionários de uma empresa de laticínios. Todas as oito vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. O motorista da Kombi e outro funcionário da empresa ficaram gravemente feridos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados