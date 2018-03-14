Acidente entre carro e caminhão interdita a BR 262 em Pedra Azul

Acidente entre Fiat Uno e caminhão interdita o Km 90 da BR 262, em Pedra Azul Crédito: Eduardo Ulliana

Um grave acidente envolvendo um Fiat Uno e um caminhão interdita o quilômetro 89 da BR 262, em Pedra Azul, Domingos Martins. A colisão aconteceu por volta das 13h50.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local. Uma ambulância do SAMU e uma viatura do Corpo de Bombeiros prestam socorro às vítimas. Segundo a PRF, duas pessoas morreram no acidente e uma ficou gravemente ferida.

Um internauta do Gazeta Online, que estava no local, informou que o motorista do caminhão foi socorrido e encaminhado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, com ferimento no pé esquerdo.