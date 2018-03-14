Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Acidente entre carro e caminhão interdita a BR 262 em Pedra Azul
Região Serrana

Acidente entre carro e caminhão interdita a BR 262 em Pedra Azul

Uma equipe da PRF está à caminho do local. Uma ambulância do SAMU e uma viatura do Corpo de Bombeiros prestam socorro às vítimas

Publicado em 14 de Março de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 17:16
Acidente entre Fiat Uno e caminhão interdita o Km 90 da BR 262, em Pedra Azul Crédito: Eduardo Ulliana
Um grave acidente envolvendo um Fiat Uno e um caminhão interdita o quilômetro 89 da BR 262, em Pedra Azul, Domingos Martins. A colisão aconteceu por volta das 13h50.
Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local. Uma ambulância do SAMU e uma viatura do Corpo de Bombeiros prestam socorro às vítimas. Segundo a PRF, duas pessoas morreram no acidente e uma ficou gravemente ferida.
Um internauta do Gazeta Online, que estava no local, informou que o motorista do caminhão foi socorrido e encaminhado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, com ferimento no pé esquerdo. 
Por volta das 15h25, a PRF informou que o tráfego no trecho foi parcialmente liberado e flui em sistema "Pare e Siga". Às 17h20 as pistas foram totalmente liberadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados