Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na 262, Domingos Martins

Um grave acidente deixou quatro pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (23). Dois caminhões e um carro colidiram no quilômetro 56 da BR 262, na altura do Trevo de Paraju, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta de 9h35.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas ficou presa às ferragens. O carro ficou completamente destruído. O caminhão que transportava eucalipto tombou e alguns troncos de madeira ficaram caídos na pista. Não há informações sobre a carga do outro veículo.

A PRF informou que o Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas. Uma equipe da PRF também está no local. Como o acidente foi no trevo, o tráfego na BR 262 está liberado. A PRF pede atenção aos condutores que estão circulando pela rodovia.