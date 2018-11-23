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Trevo de Paraju

Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na 262, Domingos Martins

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas ficou presa às ferragens

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 13:16
Um grave acidente deixou quatro pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (23). Dois caminhões e um carro colidiram no quilômetro 56 da BR 262, na altura do Trevo de Paraju, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta de 9h35.
> Motociclista fica ferido após colisão em avenida de Vitória
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas ficou presa às ferragens. O carro ficou completamente destruído. O caminhão que transportava eucalipto tombou e alguns troncos de madeira ficaram caídos na pista. Não há informações sobre a carga do outro veículo.
A PRF informou que o Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas. Uma equipe da PRF também está no local. Como o acidente foi no trevo, o tráfego na BR 262 está liberado. A PRF pede atenção aos condutores que estão circulando pela rodovia. 
 

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