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Acidente entre caminhões interdita a BR 262 em Domingos Martins

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (5), no quilômetro 36, da BR-262, na altura de Vista Linda

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 20:50
Acidente no quilômetro 36, da BR 262, na altura de Vista Linda, em Domingos Martins Crédito: Ruan Guasti | Ouvinte CBN Vitória
Um homem ficou preso às ferragens em um acidente envolvendo dois caminhões na tarde desta terça-feira (5), no quilômetro 36, da BR 262, na altura de Vista Linda, em Domingos Martins, Região Serrana do Estado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas. Um carona  que estava no caminhão baú  teve ferimentos na perna e foi encaminhado para um hospital da região. Já o motorista teve ferimentos leves.
Devido ao acidente, o trânsito ficou interditado nos dois sentidos, mas, às 18h20, o fluxo de veículos funcionou no sistema Pare e Siga. Às 19h25, a pista foi totalmente liberada.
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