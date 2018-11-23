Um grave acidente deixou quatro pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (23). Dois caminhões e um veículo de passeio colidiram no quilômetro 56 da BR 262, na altura do Trevo de Paraju, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta de 9h35 da manhã.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas ficou presa às ferragens. O veículo de passeio ficou completamente destruído. O caminhão que transportava eucalipto tombou e alguns troncos de madeira ficaram caídos na pista. O outro caminhão transportava adubo.
A PRF informou que o Corpo de Bombeiros está prestando socorro as vítimas. Uma equipe da PRF também está no local. A Polícia Militar informou que o Harpia foi acionado para auxiliar na operação de resgate.
Acidente entre caminhões e carro deixa feridos na BR 262
O motorista de um dos caminhões foi socorrido, em estado grave, pelo helicóptero e foi encaminhado para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, e o condutor do veículo de passeio também está sendo socorrido pelo Harpia para o mesmo hospital. A carona do carro foi socorrida pelo corpo de bombeiro e o motorista do outro caminhão foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital de Campinho, também em Domingos Martins.
Devido ao acidente, o trânsito está interditado na BR 262.