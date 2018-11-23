Acidente entre caminhões e carro deixa feridos na BR 262

O motorista de um dos caminhões foi socorrido, em estado grave, pelo helicóptero e foi encaminhado para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, e o condutor do veículo de passeio também está sendo socorrido pelo Harpia para o mesmo hospital. A carona do carro foi socorrida pelo corpo de bombeiro e o motorista do outro caminhão foi socorrido pelo(Samu) para o hospital de Campinho, também em Domingos Martins.