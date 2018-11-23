Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trevo de Paraju

Acidente entre caminhões e carro deixa feridos na BR 262

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas ficou presa às ferragens

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 14:19
Um grave acidente deixou quatro pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (23). Dois caminhões e um veículo de passeio colidiram no quilômetro 56 da BR 262, na altura do Trevo de Paraju, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta de 9h35 da manhã.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas ficou presa às ferragens. O veículo de passeio ficou completamente destruído. O caminhão que transportava eucalipto tombou e alguns troncos de madeira ficaram caídos na pista. O outro caminhão transportava adubo.
A PRF informou que o Corpo de Bombeiros está prestando socorro as vítimas. Uma equipe da PRF também está no local. A Polícia Militar informou que o Harpia foi acionado para auxiliar na operação de resgate.
Acidente entre caminhões e carro deixa feridos na BR 262
> Motociclista fica ferido após colisão em avenida de Vitória
O motorista de um dos caminhões foi socorrido, em estado grave, pelo helicóptero e foi encaminhado para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, e o condutor do veículo de passeio também está sendo socorrido pelo Harpia para o mesmo hospital. A carona do carro foi socorrida pelo corpo de bombeiro e o motorista do outro caminhão foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital de Campinho, também em Domingos Martins.
Devido ao acidente, o trânsito está interditado na BR 262.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados