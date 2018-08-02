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Serra

Acidente entre caminhão e carro deixa dois feridos no Contorno

A pista central, no sentido Norte, está interditada e o tráfego segue pela marginal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 11:36

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 11:36

Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio deixou dois feridos na manhã desta quinta-feira (2) Crédito: Reprodução
Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio deixou dois feridos na manhã desta quinta-feira (2). A colisão aconteceu no quilômetro 271 da BR 101, na Rodovia do Contorno, na Serra.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, equipes da Polícia Rodoviária Federal e da própria concessionária foram acionadas.
Os feridos foram encaminhados para o Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória. A pista central, no sentido Norte, está interditada e o tráfego segue pela marginal. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
 

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