Acidente entre caminhão e carro deixa dois feridos no Contorno

Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio deixou dois feridos na manhã desta quinta-feira (2) Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio deixou dois feridos na manhã desta quinta-feira (2). A colisão aconteceu no quilômetro 271 da BR 101, na Rodovia do Contorno, na Serra.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, equipes da Polícia Rodoviária Federal e da própria concessionária foram acionadas.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória. A pista central, no sentido Norte, está interditada e o tráfego segue pela marginal. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.